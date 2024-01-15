CES’te Çin istilası

ABD’nin Las Vegas kentinde, 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektoniği fuarı CES 2024 sona erdi. Bu yıl 150 ülkeden 135 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda 4.300’den fazla şirket, yeni ürün ve hizmetlerini tanıttı. Katılımcıların dörtte birinden fazlasını ise Çinli şirketler oluşturdu.

Toplam 1.115 Çinli şirketin katıldığı fuara Türkiye’den de 70 şirketimiz katıldı. Katılan şirketlerin 1.400’den fazlası ise Eureka Park adı verilen startup bölümünde boy gösterdi. 500’den fazla startup şirketi ile Güney Kore bu alanda ön plana çıktı. Fransa, İtalya, İsrail, Japonya,Güney Kore, Hollanda ve Ukrayna yanında Türkiye de kurdukları ülke standlarıyla ziyaretçilere yenilikçi teknolojilerini tanıttı.

Çift ekran dizüstü

Dizüstünde ikinci ekran modası CES 2024’te de devam etti. Dizüstü bilgisayarlarda daha fazla ekran alanı sunmak için şirketler katlanır ekranlar, ikinci ekranlar gibi seçenekleri gösteriyor. Asus Zenbook Duo olarak isimlendirilen yeni dizüstü bilgisayar modelinde iki adet ekran bulunuyor ve iki ekran da 14 inç büyüklüğünde. Ayrıca ayrılabilen bir klavyeye sahip.

OLED teknoljisine sahip olan ekranlar 2880 x 1800 piksel çözünürlük, 16:10 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bunun yanında PC üreticileri Intel’in yapay zeka destekli işlemcileri ve Microsoft’un yapay zeka asistanı Co-Pilot uygulamasına tek tuşla erişim sağlayan PC modellerini de sergiledi.

Dijital sağlık

Dijital sağlık da CES 2024’ün öne çıkan teknolojileri arasında yer aldı. Uzaktan muayene, video konferans ile kontrol gibi çeşitli konseptlerin ayrı bir konferansta tartışıldığı dijital sağlık alanında en ilginç ürün ise dört ayrı fonksiyonu birleştiren BeomO isimli dijital asistan oldu.

Ateşinizi ölçen, akciğer seslerinizi dinleyebilen, kandaki oksijen seviyenizi, nabzınızı ve EKG’nizi ölçümleyebilen bu cihaz, bir uygulama ile tüm test sonuçlarınızı doktorunuz ile de paylaşmaya olanak tanıyor.

Oyunsuz asla

Razer, Alienware, ASUS ve MSI gibi markalar, oyuncular için özel olarak geliştirdikleri yeni modellerini tanıtırken MSI’ın el oyun konsolu Claw ise Intel Core Ultra işlemcileri kullanan ilk cihaz olarak kayda geçti.

Steam Deck ve ASUS ROG Ally’nin rakibi olan MSI Claw birden fazla seçenek ile geliyor. MSI marka el konsolunun 294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığında olduğu açıklandı. 675 gram ağırlığındaki cihazın IPS ekranı 1080p çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Ekran teknolojileri zirvede

2023 yılı yapay zekânın çokça konuşulduğu bir yıl olarak geride kalırken, CES 2024’te de bu teknolojinin ön planda olması bekleniyordu. Ayrıca mobilite teknolojileri ve dijital sağlığın da ön plana çıkması öngörülüyordu.

Ancak, fuarın bu yıl parlayan yıldızı görüntüleme teknolojileri oldu. LG, OLED teknolojisine sahip televizyonlarına saydam bir model ekledi. Signature OLED T adı verilen bu model, hem dekorasyon anlamında hem de görüntü kalitesi olarak geleceğin televizyon teknolojilerine ışık tutuyor.

Cseed tarafından tanıtılan katlanabilir 137 inç boyutundaki microLED televizyon N1 ise 200 bin dolarlık fiyatı ile dikkat çekti. Bunun yanında TCL ise cep telefonları, tabletler ve televizyonlarında kullandığı NXTPAPER 3.0 ekran teknolojisini tanıttı. İnsan gözü için optimize edilmiş olan bu teknoloji ekranlardaki mavi ışığı yüzde 61’e kadar filtreleyebiliyor.

Asus’un tanıttığı ZenScreen Fold OLED MQ17QH isimli katlanabilir yan ekran ise taşınabilir ikinci ekran arayanlar için oldukça şık bir seçenek. Asus bu ekranı ile CES inovasyon ödülü de aldı. Yine microLED ve OLED teknolojileri oyuncu monitörlerinde de ön plana çıktı. AlienWare QD-LED teknolojisine sahip iki yeni modelini tanıttı.

Yapay Zekâ her yerde

2023 yılında çokça konuştuğumuz yapay zekâ ise CES 2024’te gerçek ürünlerin içerisinde kendisini gösterdi. Türkiye’de daha çok iRobot, ürünleri ile tanıdığımız Baracoda grubu, BMind ismini verdiği akıllı aynası ile görücüye çıktı. Bu ayna, kullanıcıların duygusal durumlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunuyor. Yine güzellik markası L’oreal ise güzellik tavsiyelerinde bulunan yapay zekâ robotunu tanıttı. Bu robot, daha iyi görünmeniz için size makyaj tavsiyelerinde bulunabiliyor.

Yapay Zekâya sahip Kohler’in tanıttığı 8.500 dolarlık akıllı klozet ise bu alanda en çok dikkat çeken ürünlerin başında yer aldı. Rabbit isimli şirket ise içine yapay zeka yerleştirdiği bir avuçiçi cihazı tanıttı. Herhangi bir uygulama ile cep telefonlarına entegre edilebilecek özelliklere sahip R1 199 dolar etiket fiyatıyla ortaya çıkıyor.