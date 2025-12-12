Hepsiburada Gamestar büyük finali İstanbul’da yapıldı

Temmuz ayında başlayan ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören Gamestar turnuvasının final karşılaşmaları 10 Aralık’ta İstanbul’da oynandı. Hepsiburada, Intel ve Lenovo iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyon, oyuncu kültürünü destekleyen kapsayıcı bir deneyim sunmayı hedefledi. Turnuva boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen oyuncular hem fiziksel hem de online etaplarda karşı karşıya geldi.

3'ü online olmak üzere 8 büyük turnuva

Gamestar turnuvasına yaklaşık 3 bin başvuru yapılırken, elemeler sonucunda 500’e yakın oyuncu mücadele etme hakkı kazandı. Organizasyon kapsamında 5 fiziksel ve 3 online olmak üzere toplam 8 büyük turnuva düzenlendi. Oyuncular, FC25 futbol oyununda yeteneklerini sergilerken, yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcili Lenovo Legion oyun bilgisayarlarını turnuva atmosferinde deneyimleme fırsatı buldu.

500 bin TL’lik ödülün sahibi Arda Can Kaygusuz oldu

Final mücadelesinin ardından birinciliğe ulaşan Arda Can Kaygusuz, 500 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu. İkinci olan Ali Ekber Hanbaba 100 bin TL, üçüncü Metehan Muştu ise 50 bin TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazandı. Kazananlara ödülleri, Hepsiburada, Intel ve Lenovo’nun üst düzey yöneticileri tarafından takdim edildi.