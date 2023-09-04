Honor'dan, “telefondan çantaya” konseptli model

Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, "Unfold Tomorrow" başlıklı açılış oturumunda, Honor'un en hafif ve en ince içe doğru katlanabilir akıllı telefonu Magic V2 de dahil olmak üzere insan odaklı yeniliklerini katılımcılarla paylaştı. Katlanabilir akıllı telefonları ana akım haline getirme konusundaki kararlılığını gösteren Honor, katlanabilir akıllı telefonu giyilebilir, modaya uygun bir çanta konseptiyle yeniden tasarlayarak en yeni modeli Honor V Purse'ü de kullanıcılarına sundu.

Honor'un katlanabilir akıllı telefon kategorisinde uzun bir yol kat ettiğini ve her yeni tasarımda, işlevsellik ve dayanıklılıkta dikkate değer gelişmeler gösterdiğini kaydeden George Zhao, "Sadece bu da değil, Honor V Purse ile hayata geçirdiğimiz telefondan çantaya konseptimizle, yaratıcılığı güçlendirmek ve yarının yaşam tarzını şekillendirmek için gelişmekte olan katlanabilir teknolojiden yararlanan sürdürülebilir çözümler keşfediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Moda ürününe dönüştü

Honor, elektronik cihazların yeni bir moda ürünü olarak görülmeye başlandığının altını çizerken, Honor V Purse, hareket ettikçe akıllı telefonla birlikte tepki veren sallanan zincirler, tüyler ve püsküller gibi tasarım öğeleri de dahil olmak üzere bir el çantası tasarımını içerisinde barındıran bir dizi kişiselleştirilebilir özelliği barındırıyor. Her zaman açık ekran (AOD) sayesinde katlanabilir akıllı telefonu sorunsuz bir şekilde fiziksel moda ikonuna dönüştürüyor.

Açıklamada, Honor V Purse’un Honor'un çevreye olan bağlılığını da göstergesi olarak tasarlandığı, kayışlarda kullanılan vegan deri gibi sürdürülebilirliği sağlayan malzemeler içerdiği belirtildi. Konseptin sonsuz kişiselleştirilebilir AOD'leri her kıyafetle eşleştirilebilmesi ile birlikte moda endüstrisi fiziksel dünyayı aşıp daha dijital bir alana dönüşürken, teknoloji de stil ve kendini ifade etme konusunda sınırsız olanaklar sağlıyor.

Bu sayede Honor V Purse, çevreye duyarlı tüketicilerin hızlı moda tüketimini azaltmalarına yardımcı oluyor ve daha da önemlisi moda dünyasının tüketicileri için daha az satın almaya ve daha uzun süre kullanmaya teşvik etmek için yeni teknolojileri benimsemesini destekliyor.