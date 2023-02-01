iPhone’un ‘i’si neyi temsil ediyor?

Peki bu “i” neyi temsil ediyor? Dünya basınında, 25’inci yıl münasebetiyle yapılan haberlerde sorunun cevabının “internet” olduğunu görüyoruz. Ancak bu kadarla da sınırlı değil. Bakın, Apple’ın kurucusu Steve Jobs, “internet”i temsil eden “i”ye nasıl 4 anlam daha katmış. İngiliz basınına göre, Jobs yıllar önce verdiği bir röportajda “i”nin 5 şeyi temsil ettiğini öne sürüyor:

l Internet lIndividual (Birey)

lInstruct (Yol göstermek)

lInform (Bilgi vermek)

lInspire (İlham vermek)