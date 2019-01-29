İsrail'e en büyük yatırımı Intel yapacak

29 Ocak 2019

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in ülkede 11 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Hükümetleri ile Intel arasında 1 yıldır söz konusu projenin hayata geçirilmesi için görüşmeler yapıldığını belirten Bakan Kahlon, "Intel yönetimi, dün İsrail'in güneyine binlerce kişiye istihdam sağlayacak yatırımı yapmaya hazır olduklarını bana bildirdi" diye konuştu.

Tesis, şu ana kadar İsrail'e tek seferde yapılacak en büyük yatırım olacak.

Ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'taki Intel tesislerinin yakınına inşa edilmesi beklenen yeni fabrikanın bin ila 2 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

İsrail'in söz konusu yatırım için Intel'e yaklaşık 870 milyon dolar hibe vereceği, tesislerin kurulumunun gelecek 5 yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiği dile getiriliyor.

Yerel basın söz konusu yatırımın bazı İsrail bakanlıklarının onayının ardından hayata geçebileceğini yazarken, konuya ilişkin Intel'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Intel firması, halihazırda İsrail'de bulunan üretim, araştırma ve geliştirme alanlarındaki tesislerinde yaklaşık 11 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: Reuters