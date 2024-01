Konsol pazarını kurtaran 3 oyun

Takip Et

Pandemide yaşanan tedarik sorunları nedeniyle çakılan, 2022’de yüzde 7.3’lük bir düşüş yaşayan küresel konsol pazarı, 2023’te tekrar büyüdü. Araştırma grubu Ampere Analysis'in verilerine göre, donanım, yazılım ve hizmetleri içeren konsol pazarı, 2023’te yüzde 7.2 toparlanarak 60.9 milyar dolara ulaştı.

İngiliz Financial Times gazetesi, bunun arkasında Sony'nin en yeni PlayStation'ının yeniden canlanan satışları ile gişe rekorları kıran güçlü oyun serisi bulunuyor: “PS5'in kullanılabilirliğinin artması ve Sony'nin Spider-Man 2'si, Microsoft'un Starfield'ı ve Nintendo'nun The Legend of Zelda'sı da dahil olmak üzere güçlü bir oyun yelpazesi sayesinde gerçekleşti.” Uzun süredir devam eden tedarik sorunlarını çözen Sony, PS5'in piyasaya sürülmesinden 161 hafta sonra, 9 Aralık 2023’te 50 milyon satışa ulaştığını açıkladı.

(PS4 satışlarında bu rakama 160 haftada gelinmişti.) PS5’in 2023 satışlarında Microsoft'un Xbox'ını neredeyse 3’e 1 oranında geride bıraktığına dikkat çeken Sony Interactive Entertainment Küresel İş Başkanı Eric Lempel, tedarik sorunlarının "çözülmesiyle" en yeni konsolunun, ilk kez 2013'te piyasaya sürülen ve 117 milyondan fazla birim satmaya devam eden PlayStation 4'ü geride bırakma yolunda ilerlediğini söyledi. Lempel, Financial Times'a "Oraya ulaşma yeteneğine sahip olduğumuzu düşünüyorum.

Bu yıla girerken PS5'e olan talep çok büyüktü... Momentum şu anda güçlü ve devam ediyor” açıklamasını yaptı. Microsoft ise birkaç yıldır resmi Xbox satış rakamlarını yayınlamıyor. Ampere tahminlerine göre, PS5 satışları bu yıl yaklaşık yüzde 65 artarak 22.5 milyon adede ulaşırken, en son Xbox'ın satışları yaklaşık yüzde 15 düşüşle 7.6 milyon adede geriledi. 2017'de piyasaya sürülen ve gelecek yıl yerini yeni bir konsolun alması muhtemel olan Nintendo Switch'in satışları yüzde 18 düşüşle 16.4 milyona geriledi.

