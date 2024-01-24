Konya'da ürettiler Silikon Vadisi'ne ihraç ettiler

Konya’da üniversite ve sanayi iş birliği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Teknotıp’ın geliştirdiği proje kapsamında üretilen kalibrasyon çipleri, Silikon Vadisi’nden alıcı buldu. Saç telinin 10'da 1'i kalınlığındaki çip, laboratuvar cihazlarının doğru ve güvenli ölçüm yapmasını sağlıyor.

Katma değeri yüksek

İleri teknolojiye dayalı Ar-Ge ve üretim çalışmalarında nanometrik boyutta malzemelerin kullanıldığını belirten Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) Müdür Yardımcısı ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Ramazan Eker, hassas üretim proseslerinin kontrol edilmesinde kalibre edilmiş yüksek teknolojiye dayanan ölçüm aletlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Eker, "Analiz cihazı çipi veya kiti üretebilir miyiz?' diye fikir doğdu. Numune tasarımı yapıldı, projelendirildi. Üretim aşamasında, fizik, elektrik elektronik mühendisliğindeki arkadaşlardan destek aldık. Ürünümüz, 5 milimetreye 5 milimetre ebadında, ağırlığı 0,25 gram. Adedini 100 dolardan satıyoruz. Marka ve patentini yaptığımızda çok daha yüksek değerlere de satılabilir. Mevcut haliyle bile yüksek getirisi ve katma değeri olan bir ürün" diye konuştu.

“Hollanda’dan da talep var”

Ürünün uluslararası firmalarca ilgi gördüğünü aktaran Eker, "Silikon Vadisi'ndeki bir firma istedi. Analiz cihazı üreten Hollandalı bir firma da talepte bulundu. Numune gönderdikten sonra yüklü miktarda talepleri oldu" dedi. Sanayi-üniversite iş birliğinde geliştirilen projede yüksek katma değerli ürünün ticarileştiğini vurgulayan Proje araştırmacılarından Prof. Dr. Oğuz Doğan ise "Kalibrasyon, özellikle mikro ve nano dünyada olmazsa olmaz aşamalardan bir tanesi. Nano boyutta Ar-Ge yapıyorsanız, kullandığınız cihazların ölçüm sonuçlarının da güvenilir olması lazım. Laboratuvarlarda cihazları kullananlar bu ürünle cihazlarını kalibre ederler ve ondan sonra çalışmaya başlarlar. Bu çip, Türkiye'de üretilmiyordu. Gayet iyi çalışan, ticarileşmiş, yurt dışına sattığımız bir ürün" dedi.

"Altından daha değerli"

Proje ortağı firmanın yöneticisi Arda Mungan ise piyasada analitik cihazların satışını yaptıklarını belirterek, "Yarım gramı 200 dolar, yani 6 bin lira. Altının gramıysa 3 bin lira. Altından daha değerli. Hedef pazar; ABD'de Silikon Vadisi, Almanya ve Hollanda gibi yarı iletken sektöründe adı duyulan firmaların olduğu yerler. İlk ihracatımızı da buralara yaptık. Yine Hollanda, Almanya ve Japonya'dan ilgi gördü. Aktif bir marketinge başladığımızdaysa çok daha etkili bir şekilde satış yapabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.