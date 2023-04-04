Musk’ın ‘favorisi’ Dogecoin, Twitter logosu oldu

Sayıları her geçen gün artan kripto para birimleriyle dalga geçmek için kurulan Dogecoin adlı kripto paranın piyasa hacmi son bir yılda 80 kattan fazla artarak 2 milyar doları aşmıştı.

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de satın alan Elon Musk da 2021 ve 2022’desosyal medya paylaşımlarının etkisiyle küresel piyasalarla ‘oynamıştı.’

ABD’li iş insanı, Bitcoin, Dogecoin ve Shiba’nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan tweet’ler atmıştı.

Şimdiyse Twitter’ın logosu Dogecoin’in logosuyla değiştiği görüldü.