Robsys, 80 ülkeye yerli GES temizlik robotu ihraç edecek

Ziya İPEK

Gökdelenlere ve cam seralara temizlik robotu çözümleri sunan teknoloji firması Robsys Robotic Systems, 2014 yılında başladığı güneş enerjisi paneli temizliği yapabilen niteliklere sahip GES robotlarını bugün, Avrupa ülkeleri olmak üzere hâlihazırda 3 kıtada 12 ülkeye ihraç ederek, sektöre global anlamda güç veriyor.

Robsys Robotic Systems CEO'su Turgut Çağatay, güneş enerjisi sektöründen gelen yoğun talepler neticesinde paneller için temizlik robotu üretmeye başladıklarını, bu sektöre ilk yatırım ve ArGe çalışmaları gerçekleştiren firmalardan olduklarını söyledi.

Sektörün hızlı büyümesi ile ağırlıklı olarak GES robotları üretimine odaklandıklarına vurgu yapan Çağatay, dünyanın birçok noktasındaki güneş panellerinin Türk teknolojisi olan Robsys GES robotları ile temizlendiğini kaydetti.

1 megavatta yıllık enerji kaybı 180 bin TL

GES robotları ile yurt içi ve yurt dışında toplam kurulu gücü 55 gigavatı bulan GES’e temizlik çözümü sunduklarını hatırlatan Çağatay, inceleme yaptıkları birçok projede, temizlenmeyen panellerde yüzde 5 üzeri bazen ise yüzde 35’lere kadar enerji kayıpları tespit ettiklerini bildirdi.

Çağatay, “En az kaybı göz önünde bulundurduğumuzda bile 1 megavatlık projede yüzde 3 kayıp yaşandığında; yıllık ortalama enerji kaybı 180 bin TL civarında olmaktadır. Ülkemizin kurulu GES gücü 10 gigavatı aşmış durumdayken ülke olarak kaybımız yıllık 1,8 milyar TL’yi aşmaktadır. Ne yazık ki enerjiyi ithal eden bir ülke olarak bu kadar büyük israf ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Almanya’da şirket kurduk”

GES robotu üretiminde yerlilik oranının yüzde 70’i bulduğunu kaydeden Çağatay, özel proje üretimleri haricinde, yıllık 600 üzeri üretim kapasitesine sahip olduklarını, bu sayıyı vardiya sistem iki katına kadar çıkarabildiklerini anlattı.

GES sektörünün büyüyen bir pazar olduğunu dile getiren Turgut Çağatay, şöyle devam etti: “Öncelikli hedefimiz ülkemiz için üretim, istihdam ve ihracata katkılar sunmaya devam etmek. 12 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını 2024 yılında 20 ülkeye çıkarmak, 2025’te ise Amerika pazarı için şimdiden çalışıyoruz, tüm Avrupa’ya sorunsuz satış, servis ve lojistik hizmetlerimizi sağlamak için Almanya’da Robsys Europe GmbH olarak ilk şube şirketimizi kurduk.

Nihai hedefimiz ise faaliyet gösterdiğimiz alanlarda geliştirdiğimiz teknolojik ürünler ve mükemmel satış sonrası hizmetlerle 80 ülkeye ihracat yapmak ve Robsys’i global bir marka haline getirmektir.”

“Teşvikle 1,8 milyar liralık tasarruf sağlamak mümkün”

Turgut Çağatay, GES’le yenilenebilir enerji alanında yatırım yaparak üretimine katkı sağlayan yatırımcılara, temizlik çalışmalarını teşvik için destek sunulmasının şart olduğuna işaret etti. Çatağatay, “GES temizliği çok önemli ve büyük milli israflara ve enerji kayıplarına neden oluyor. Ancak üzülerek söylemek gerekirse bu konuda herhangi bir teşvik mekanizması yok.

Bu tür teşviklerin olması yatırımcıları bu konuda daha duyarlı hale getirir ve projenin en başında bu konuya gerekli bütçe ve planlamanın yapılmasını sağlar. Her yıl kaybettiğimiz 1,8 milyar TL’yi aşan enerji kayıplarımızı sıfıra indirmiş oluruz. Bu durum yatırımcılarımızın projelerden en üst seviyede kazanç elde etmesini sağlayacağı gibi, ülke olarak da cari açığımızın azalmasına ve ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır” diye konuştu.