Türkiye'de reklam yatırımları 10,97 milyar TL’ye ulaştı

Mehtap HALICI

Türkiye dünyada sayılı reklam pazarı arasında yerini alıyor. Yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle markalar zaman zaman yatırım yapmakta tereddüt ediyor.

Reklam ve medya sektöründeki pazara bakıldığında en büyük payı medyanın aldığına vurgu yapan Artgroup CN Başkanı Fehmi Özkan, Türkiye’de reklam pazarının tam gelişmediğini söyledi. Büyümenin daha çok medya sektöründe olduğuna değinen Özkan, “İşler iyi gitmiyorsa markalar ilk reklam yatırımlarını kesiyorlar” diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye’de organize medya yatırımlarının 31,75 milyar TL olduğunu belirten Özkan, sözlerine şöyle devam etti: “Reklam yatırımları ise 10,97 milyar TL’ye ulaştı. Toplam medya ve reklam yatırımları ise 42,72 milyar TL olarak gerçekleşti. Pazarın bu yıl yüzde 20 oranında büyümesini öngörüyoruz.”

Uluslararası marka olmayı hedefliyoruz

Toplamda 9 ülkede 300’e yakın çalışanıyla, 82 markaya kreatif iletişim ortağı olarak hizmet veren Artgroup CN, orta ve uzun vadede 15 ülkeye çıkmayı hedefliyor Yurtdışında ofisleri olan Türk Reklam Ajansı FCB Artgroup, Avrupa pazarına Almanya’nın önde gelen reklam ajanslarından Hamburg merkezli CarlNann ile ortak olarak kurduğu Artgroup CN Germany GbmH ile girdi.

Bakü, Almaty, Taşkent, Tiflis ve Kiev’deki ofislerinin ardından Avrupa’daki ilk ofislerini Almanya’da CarlNann ile birlikte açtıklarını belirten Fehmi Özkan, Almanya’da 4 milyona yakın bir Türk nüfusunun olduğunu ve öncelikle Avrupa pazarını hedeflediklerini söyledi. Almanya’da 140 milyar Euro'luk bir ikili ticaret hacmi ve 50 milyar Euro'luk bir reklam pazarı olmasına rağmen, her iki ülkede de ofisi bulunan profesyonel bir reklam ajansı olmadığını ifade eden Özkan, “Büyüklük ve ciro olarak Türkiye bizim amiral gemimiz.

Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da iyi bir konumdayız. Almanya’da iyi bir yere geldi. Avrupa’da güçlenerek uluslararası bir reklam ajansı olma hedefindeyiz” dedi. Bankacılıktan teknolojiye, otomotivden perakendeye kadar birçok alana hizmet verdiklerini belirten Özkan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Chakra, Unilever, Ülker, Coca-Cola, Henkel, Danone, Ferrero, Red Bull, Total Energies, Haribo, Divan, Vestel, Eti, gibi birçok markaya hizmet verdiklerini ifade etti.