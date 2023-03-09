WhatsApp'ta yeni özellik! WhatsApp gruplarına 'son kullanma tarihi' geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. "23.5.0.71" kodlu iOS beta sürümde ortaya çıkan özellik, WhatsApp'taki gruplara "son kullanma tarihi" ekleneceğini gösteriyor.

Örneğin bir arkadaşınızın doğum günü için bir grup kuruyor, doğum günü gerçekleştikten sonra bir daha gruba mesaj atmıyorsunuz. İşte son kullanma tarihi özelliği tam olarak bu gibi gruplar için etkili bir araç olacak.

Webtekno'nun haberine göre ilk tahminlere göre WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki yeni özelliği, bir grubun son kullanma tarihi geldiğinde kullanıcıya bildirim gönderecek. Bu bildirimde söz konusu grubun son kullanma tarihinin geldiği bildirilecek. Kullanıcı, grubun detay sayfasından gruptan çıkacak veya mesajları temizleyebilecek.

Böylelikle artık kullanılmayan bir grubun depolama alanını işgal etmesinin önüne geçilmiş olacak. Son kullanma tarihi özelliği, kullanıcıya özel bir seçenek olacak. Yani gruptaki diğer kullanıcılar, sizin aldığınız karardan etkilenmeyecek.