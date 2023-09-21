Xiaomi'nin yeni tableti Redmi Pad SE Türkiye’de satışa sunuldu: Fiyatı ne kadar?

Genç profesyoneller ve öğrenciler için özel olarak tasarlanan Redmi Pad SE, hem iş hem de eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için olağanüstü rahatlığı pratiklik ve estetikle harmanlıyor. Yeni Redmi Pad SE, kullanıcılara her yerde sinematik bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Redmi Pad SE, olağanüstü bir görüntüleme deneyimi sunan, etkileyici bir 11 inç FHD+ ekranla geliyor.1 16:10 ekran oranıyla kullanıcıların farklı içerik formatlarının keyfini çıkarmasını sağlayan cihaz, 1500:1 kontrast oranıyla ekrandaki herhangi bir eylem için hem en karanlık hem de en parlak yönleriyle üstün ayrıntı düzeyleri sunuyor.

90 HZ'e kadar yenileme hızına sahip

400 nit parlaklığa sahip ekranı, parlak güneş ışığı altında bile iç veya dış mekanlarda güvenilir bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Buna ek olarak Redmi Pad SE, her türlü içeriğin en canlı şekilde izlenebilmesi için insan gözünün görebildiği renk spektrumundaki canlı renkleri kapsayan 16,7 milyon renkten oluşan geniş bir yelpazeyi yeniden üretebiliyor. 90 HZ'e kadar yenileme hızına2 sahip Redmi Pad SE, başta oyunlar olmak üzere eğlence deneyimini en üst düzeye çıkaran görsel bir keyif sağlıyor ve kullanıcılara optimum enerji verimliliği için 60 Hz veya 90 Hz arasında manuel olarak geçiş yapma özgürlüğü sunuyor.

Kullanıcıların konforu göz önünde tutularak tasarlanan cihaz, Klasik ve Kağıt modlarına sahip Reading Mode 3.0 ile gerçekçi renk seçenekleri sunuyor ve okuma rahatlığını en üst düzeye çıkarıyor. Redmi Pad SE, 0 ila 3.000 Hz aralığında hem görünen hem de görünmeyen titreşimleri etkili bir şekilde kaldırmak için DC karartma özelliğini kullanan TÜV Rheinland Flecker Free standardına sahip bir LCD ekran içeriyor. Daha ideal bir görüntüleme deneyimi için cihaz aynı zamanda TÜV Rheinland TÜV Rheinland Low Blue Light standardını destekliyor ve azaltılmış mavi ışık ile görsel yorgunluğu önlüyor. Redmi Pad SE, sinema benzeri bir deneyim sağlayan Dolby Atmos® desteğiyle ve yüksek çözünürlüklü ses destekleyen dörtlü hoparlör kurulumuyla üstün ses kalitesi sunuyor.

Hem dayanıklı hem de 479 gram ağırlığıyla taşınması son derece kolay olan Redmi Pad SE, alüminyum alaşımlı gövdesi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 3 Popüler Redmi Note 12 serisiyle benzer bir tasarımı paylaşan cihazın lavanta moru, grafit gri ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 4

Redmi Pad SE’nin satış fiyatı ne kadar?

Redmi Pad SE, 6GB+128GB 6,099 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuldu.