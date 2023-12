Yapay zekâyla savaş yılı

Takip Et

Yılın son haftasında, The Newyork Times gazetesinin, Microsoft ve OpenAI’a açtığı tazminat davası gündeme oturdu. Aslında, bu davanın açılacağı yaz aylarından beri konuşulan bir konuydu ama dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi gündemdeki yerini aldı.

The NewYork Times’ın, uğradığı zararları tazmin etmek istemesi, gazetenin şimdiye kadar milyarlarca dolar yatırımla oluşturduğu içerikleri kullanarak Microsoft ve OpenAI’ın sebepsiz zenginleştiğine ilişkin iddialar yargıda karara bağlanacak. Ancak davanın diğer bir boyutu daha var. The NewYork Times, Microsoft ve OpenAI’ın kullandığı ChatGPT’de yalan yanlış bazı sonuçların ortaya çıktığını, bu yanlış sonuçları doğru göstermek üzere bu bilginin The NewYork Times'ın içeriği olduğunu söylediğini ve bu gerçeği bilmelerine rağmen bunu devam ettirdiklerini iddia ediyor. Yani işin dezenformasyon bacağına da bir nevi savaş açmış durumda.

Sahtecilik ve dezenformasyon artıyor

Yapay zekânın gelişimi insanlık için çeşitli fırsatlar ortaya çıkartırken, bu teknolojinin kötüye kullanılması ise hem etik değerler hem de güvenlik açısından çeşitli riskler barındırıyor. Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulan sahte fotoğraflar, videolar, sosyal medya üzerinden halkı manipüle edebiliyor. Ekim ayında, Çin’de, Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, günde yaklaşık 700 bin fotoğraf üretebilen bir yapay zekâ aracını duyurdular.

Google, Ağustos ayında, yapay zeka tarafından oluşturulan resimlere görünmez dijital filigranlar yerleştiren bir araç yayınladı. Intel, 2022'de, kişinin derisinin altındaki kan akışını gösteren ten rengi değişikliklerini analiz ederek bir görüntünün gerçek olup olmadığını belirleyen bir teknoloji geliştirdi. Hitachi, çevrimiçi kimlik doğrulama için sahteciliği önlemek üzere bir teknoloji geliştiriyor.

Kamera üreticilerinden güç birliği

Dünya fotoğraf makinesi ve kamera pazarının %90’ı Japon üreticiler Canon, Nikon ve Sony Group’un belirlediği ve benimsediği küresel bir standart, fotoğraflarda dijital imza olarak kullanılıyor. Nikon, Sony Group ve Canon, görüntülere dijital imzalar yerleştiren kamera teknolojisi geliştiriyor.

Bunun yanında, küresel haber kuruluşları, teknoloji şirketleri ve kamera üreticilerinden oluşan bir ittifak, görüntüleri ücretsiz olarak kontrol etmek için Verify adlı web tabanlı bir doğrulama aracı duyurdu. Görüntü yapay zekâ ile oluşturuldu veya üzerinde oynandıysa, bu bilgilerin bulunamadığına dair bir uyarı mesajı veriyor. Bu teknolojilerin kullanımı yaygınlaştıkça, yapay zekâ tarafından oluşturulan, sahte görüntüler insanlar tarafından daha da kolay anlaşılır hale gelecek. Yakında, dijital hırsızlık sona erecek gibi duruyor.

Doğrulayan kameralar

Fotoğraf makinesi üreticileri, fotoğraflar çekildiği anda buna dijital imzalar atan yeni modeller üzerinde de çalışıyor. Sony, 2024 baharında bir donanım yazılımı güncellemesi aracılığıyla dijital imzaları üç profesyonel sınıf aynasız SLR fotoğraf makinesine dahil edecek teknolojiyi piyasaya sürecek. Şirket, teknolojiyi videolarla da uyumlu hale getirmeyi düşünüyor.

Bu teknolojide, bir fotoğrafçı bir haber kuruluşuna görüntü gönderdiğinde, Sony'nin kimlik doğrulama sunucuları dijital imzaları tespit ediyor ve bunların yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını belirliyor. Sony ve Associated Press bu aracın saha testlerini ekim ayında gerçekleştirmişti.

Sony, hem bu teknoloji ile uyumlu fotoğraf makinesi ve kamera modellerini serisini genişletmeyi hem de medya kuruluşlarının bu teknolojiyi kullanmalarını teşvik etmek için hazırlık yapıyor. Canon da , 2024 başlarında benzer özelliklere sahip bir kamerayı piyasaya sürecek. Şirket aynı zamanda videoya dijital imza ekleyen teknolojiler de geliştiriyor. Ayrıca Canon, görüntülerin insanlar tarafından çekilip çekilmediğini anlayacak bir görüntü yönetimi uygulaması da yayınlıyor.