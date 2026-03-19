Bayram alışverişi vitrinleri hareketlendirdi: Hazır giyimde satışlar hızlandı

Alışveriş merkezleri ve mağazalarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk giderek artarken, hazır giyim sektöründe de satış temposu yükseldi.

Bayram öncesi alışveriş hareketliliği özellikle çocuk giyimi ile mevsim geçişine uygun ürünlerde talebi yukarı çekti. Sektör temsilcileri, bu dönemin satış performansı açısından yılın en kritik süreçlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.

Talep ihtiyaç odaklı şekilleniyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Şenol Aras, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de bayram alışverişinin her zaman önemini koruduğunu ve bu yıl da önceki yıllara benzer şekilde güçlü bir talep yaşandığını belirtti.

Aras, geçmiş dönemlerden farklı olarak tüketici davranışlarında değişim gözlendiğini vurgulayarak, "Bu şu demek oluyor, daha önceki fırsat alışverişlerinde enflasyon beklentisinden kaynaklı olarak insanlar 'enflasyon olacak, fiyatlar artacak, şimdi alayım, kendimi avantajlı hale getireyim' diye düşünüyordu ama şimdi artık uygulanan ekonomi politikasından kaynaklı olarak daha çok ihtiyaç olan şeyi almaya yöneliyorlar, talep ve beklenti o yönde gerçekleşmiş oluyor" dedi.

Bölgesel farklılıklar satışlara yansıyor

Hazır giyim sektöründe bayram dönemindeki satışların bölgelere göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Aras, Türkiye’nin aynı anda farklı mevsim koşullarını yaşayabilen bir ülke olmasının alışveriş tercihlerini de etkilediğini söyledi.

Özellikle çocuk giyimi segmentinde faaliyet gösteren markalar için bu dönemin daha yüksek potansiyel barındırdığına işaret eden Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz aylarına gelen ramazan dönemlerinde yabancı akışından da ötürü daha yüksek satışlar yaşanıyordu. Şu an ramazanın kış aylarında olmasına rağmen son senelerde sezon koleksiyonu geçişlerinde, ramazan bayramlarının etkisinin arttığını gözlemliyoruz. Ramazan ayı öncesi ve sonrası olarak baktığımızda ilgili ay için hemen hemen satışların yüzde 40'ını bayram döneminin oluşturduğunu söyleyebiliriz."

En çok tercih edilen ürünler

Bayramın ilkbahar dönemine denk gelmesiyle birlikte tüketicilerin tercihleri de mevsime uygun ürünlere kaydı. Aras, sweatshirt, hafif mont ve fonksiyonel üst giyim ürünlerinin öne çıktığını belirtirken; pantolon, triko ve jean gruplarında da güçlü satışların gerçekleştiğini aktardı.

Online satışlar önden geliyor

Aras, bayram yaklaşırken e-ticaret kanallarındaki hareketliliğin mağaza satışlarından daha erken başladığını ifade ederek, bunun temel nedeninin kargo ve teslimat süreçleri olduğunu söyledi.

Bayram dönemlerinin hazır giyim sektörü için her zaman canlı geçtiğini belirten Aras, "Bayram bizim kültürümüzde var. Bayramda insanlarımız kendisine bir şey aldığında bir yakınına eşine dostuna da bir şeyleri almayı düşünüyor. Ondan dolayı tüketiciler fayda maliyet analizini ciddi bir şekilde yapıyorlar ve ürünün değerine göre zihinlerinde bir fiyat belirliyorlar. Alışverişlerini ise belirledikleri bu fiyata göre tamamlıyorlar" diye konuştu.