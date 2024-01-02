2024 turizm sektörü için en parlak yıl olabilir

Dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen savaşlar ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle zorlu bir geçiren turizm sektörü, yeni yılın parlak geçeceğinden umutlu. TÜROFED Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, "2024 yılı eğer farklı etkiler olmazsa hem Türk hem Pamukkale turizmi için en parlak yıl olacak diyebiliriz” diye konuştu.

Gazi Murat Şen, özellikle Pamukkale’de turizmcilerin iyi bir yıl geçireceklerini inandıklarının altını çizdi. TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise "İyi bir sene bekliyoruz. Biz bundan sonraki her yıl artış bekliyoruz. 2019 rekoru geride kaldı artık. Bundan sonra 2023'ü baz alacağız ve 2023'ü geçtik mi, geçmedik mi ona bakacağız" dedi.

“İşverenlere tatil teşviği verilmeli”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, çalışanların tatil imkanlarının artırılması için işverenlere teşvikler verilebileceğini belirterek, "Çalışana verilecek tatil izninin yanında tatille ilgili verilecek teşviklerin vergiden düşülmesi işveren için bir motivasyon olur. İş performansına da yansır" dedi.

Bağlıkaya, Türkiye'nin, turizm açısından ürünlerinin henüz yüzde 30'unu piyasaya çıkarmış ve parlatmış bir ülke olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dahi ülkede görmediği ve bilmediği yüzlerce önemli nokta olduğunu söyledi. Bağlıkaya, hem sağlık turizmi anlamında hem de tarihi ve kültürel varlık anlamında gastronomi dahil keşfedilmesi gereken önemli yerlerin olduğunu ifade ederek, "Şu anda piyasaya çıkarttığımız, uluslararası anlamda piyasaya sunduğumuz ürün ne? Deniz, kum, güneş, Pamukkale ve Kapadokya, Efes...

Dolayısıyla aslında çok önemli bir rezervimiz daha geride bekliyor. Onun için ben hem kültür turları açısından hem de sağlık, gastronomi, toplantı ve de spor turizmi açısından da Türkiye'nin piyasaya süreceği daha çok değer olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Firuz Bağlıkaya, ulaşılabilirlik açısından bakıldığında Türkiye'nin çok önemli bir noktada olduğuna dikkati çekerek, ülkenin yaklaşık 1 milyarlık nüfusa 4-4,5 saatlik bir yakınlığa sahip olduğunu kaydetti.

"Hedef 3 milyon ziyaretçi"

Bu yıl Türk turizminde Pamukkale’nin yılı olacağına da vurgu yapan TÜROFED Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen ise dünyaca ünlü ören yerine gelen turist sayısının, 2023 yılında, 2 milyon 200 bin 171 olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı. Murat Şen, "Bizim asıl hedefimiz 3 milyon ziyaretçiye ulaşmak.

Zaten 2019 yılında biz 2 milyon 500 bin ziyaretçi sayısını aşmıştık. Öncelikle 2019'u aşacağız. Bundan sonra da 3 milyonun hedefine hızlı bir şekilde ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Hizmete giren Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin Pamukkale'deki ziyaretçi sayısını artıracak önemli etkenlerden biri olacağını ifade eden Şen, şöyle konuştu: "Bunun yanında Efes'le beraber Hierapolis Antik Kenti'nde de gece müzeciliği başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın çok önem verdiği bir konu.

Özellikle biz yaz aylarında çok sıcak havalarda gelen misafirlerimizi sıcakta çok fazla nitelikli dolaştıramıyoruz ama gece müzeciliğin başlamasıyla beraber bu etki de devreye girecek. Bu da ciddi anlamda ziyaretçi sayısını artıracak." Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılar için yaklaşık 1 milyar liralık bütçe ayırdığını hatırlatan Şen, bu kaynakla hem kazı çalışmalarının hem de bazı projelerin hayata geçeceğini, bunun da ziyaretçi sayılarını artıracağını aktardı.

Pamukkale'ye 500 bin Çinli turist bekleniyor

Pamukkale'ye özellikle Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinden ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini vurgulayan Gazi Murat Şen, şöyle konuştu: "Çinli misafirlerimiz 2023 yılında Pamukkale'yi ziyaret edemediler. Onda da Çin hava sahası kapalıydı, yurt dışına çıkışlar yasaktı ama 2024'te açılıyor. THY uzun menzilde uçabilecek büyük uçaklar aldı. Onların devreye girmesiyle özellikle Çin'in birkaç noktasına değil daha fazla noktasına da uçulmasıyla Çinli misafirlerimizi de yoğun şekilde Pamukkale'ye ilgi gösterecek. 2019 yılında 450 bin civarında Çinli misafir ülkemizi ziyaret etmişti. 2024 yılında da 600 bin civarında Çinli misafirin ülkemize gelmesi bunun en az 500 binin de Pamukkale'yi ziyaret etmesini biz bekliyoruz. 2024 yılı eğer farklı etkiler olmazsa hem Türk hem Pamukkale turizmi için en parlak yıl olacak diyebiliriz."