42,7 milyon turist geldi, hedef 60 milyon

Japonya, 2025 yılında yabancı turist sayısında tarihi bir eşiği geçti. Turizm Bakanı Yasushi Kaneko, ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısının yaklaşık 42,7 milyon olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Bakan Kaneko, 20 Ocak’ta kabine toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında rakamları kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Japonya, 2024’teki 36,87 milyonluk önceki rekorunu geride bırakarak ilk kez 40 milyon sınırını aştı. Bu yükseliş, pandeminin ardından hızlanan turizm toparlanmasının artık rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.

Çin’den gelen ziyaretçi sayısında sert düşüş

Öte yandan 2025’in Aralık ayında Çin’den Japonya’ya gelen ziyaretçi sayısında ciddi gerileme yaşandı. Aralık 2025’te Çinli ziyaretçi sayısı yaklaşık 330 bin olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45 düşüş anlamına geliyor. Düşüşün, Çin hükümetinin Kasım 2025’te vatandaşlarına Japonya’ya seyahat konusunda “kaçınma” çağrısı yapan tavsiyesiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Japonya’da yabancı ziyaretçi sayısı 2013’te ilk kez 10 milyonu, 2016’da 20 milyonu, 2018’de ise 30 milyonu aşmıştı. COVID-19 salgını sırasında sayı geçici olarak düşse de 2024’te yeniden 30 milyonun üstüne çıktı. Japonya hükümeti, 2030 yılında yıllık 60 milyon yabancı ziyaretçi hedefliyor.