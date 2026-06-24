Alman turistlerin tercihi değişmedi: Türkiye zirvedeki yerini koruyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Albin Loidl, küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye'nin Alman turistler açısından en güçlü tatil destinasyonlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi. Loidl, yaz sezonunda rezervasyonların yeniden hız kazandığını belirtti.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Albin Loidl, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen yaz resepsiyonunda değerlendirmelerde bulundu.

2026 yaz sezonuna ilişkin beklentilerini paylaşan Loidl, yılın ilk aylarında turizm sektöründe oldukça olumlu bir tabloyla karşılaştıklarını ifade etti. Şubat sonuna kadar rezervasyonların güçlü seyrettiğini belirten Loidl, mart ayının başında Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle talepte 4 ila 8 hafta süren geçici bir yavaşlama yaşandığını söyledi.

Son dönemde piyasalarda yeniden iyimser bir atmosfer oluştuğunu vurgulayan Loidl, özellikle son dakika rezervasyonlarının önümüzdeki haftalarda sektöre önemli katkı sağlayacağını ve yaz sezonunun başarılı geçmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye liderliğini koruyor

Türkiye’nin Alman turistler için bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonların başında geldiğini belirten Loidl, yılın başında açıklanan raporlarda ortaya konulan tablonun değişmediğini dile getirdi.

Geçen yıl Alman pazarında yaz tatillerinde ilk sırada yer alan Türkiye’nin bu konumunu 2026 sezonunda da koruyacağına işaret eden Loidl, sezon sonunda açıklanacak rakamlar konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Tatil harcamalarında istikrar sürüyor

Orta Doğu’daki gelişmeler, savaş ortamı ve yükselen enerji maliyetlerinin hane halkı bütçeleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Loidl, buna rağmen Almanların tatil alışkanlıklarından vazgeçmediğini söyledi.

Almanların uzun yıllardır gelirlerinin yüzde 6 ila 8’ini tatil için ayırdığını aktaran Loidl, bu eğilimin devam etmesinin sektör açısından olumlu bir gösterge olduğunu ifade etti. Rezervasyonların da geçen yılki seviyelere ulaşacağını düşündüğünü belirtti.

Türkiye'nin güçlü yönleri öne çıkıyor

Alman turistlerin tatil tercihlerinde belirli kriterlere önem verdiğini söyleyen Loidl, Türkiye’deki konaklama tesislerinin sunduğu hizmet kalitesine dikkat çekti.

Loidl, "Almanlar bir destinasyona geldiklerinde öncelikle güzel plajlar, otellerde mükemmel bir altyapı ve donanım kalitesi arıyor. Bu özellikler Türkiye'de olağanüstü düzeyde mevcut. Türkiye, son derece başarılı bir şekilde yönetilen mükemmel her şey dahil otel komplekslerine sahip." dedi.

Tatilcilerin yalnızca otellerde vakit geçirmek istemediğini belirten Loidl, kültürel geziler ve doğa aktivitelerinin de Alman turistlerin tercihlerini etkilediğini, Türkiye’nin bu alanda da güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Fiyat-performans dengesi kritik

Türkiye’nin Alman turistler açısından cazibesini artırabilmesi için fiyat-performans dengesinin korunmasının önem taşıdığını vurgulayan Loidl, Alman turistlerin bütçelerine en uygun seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin Avrupa’daki yoğun rekabet ortamında yer aldığını hatırlatan Loidl, fiyat politikalarının dengeli şekilde sürdürülmesi halinde Almanya’dan daha fazla ziyaretçi çekilebileceğini belirtti.

Alman pazarının fiyat değişimlerine karşı duyarlı olduğunu kaydeden Loidl, Türk turizm sektörünün bu konuda dikkatli adımlar atmasının önemine işaret etti.

Gençlere kültür ve keşif çağrısı

Genç turistlerin turizmi yalnızca deniz, kum ve eğlence ekseninde değerlendirmemesi gerektiğini söyleyen Loidl, otellerin dışına çıkarak farklı deneyimler yaşamalarının önem taşıdığını dile getirdi.

Gençlere spor faaliyetlerine katılmalarını ve İstanbul gibi tarihi şehirleri keşfetmelerini tavsiye eden Loidl, turizmin aynı zamanda öğrenme, doğayı tanıma ve ufuk genişletme fırsatı sunduğunu belirtti.

İş birliği mesajı

Alman ve Türk turizm sektörleri arasındaki güçlü ilişkilerin gelecekte daha da sağlamlaşacağına inandığını ifade eden Loidl, geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu yönde olumlu mesajlar aldığını söyledi.

Loidl, iki ülke arasındaki turizm iş birliğinin uzun yıllar boyunca devam edeceğine dair güçlü bir güven duyduğunu sözlerine ekledi.