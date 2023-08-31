Altı ayda 131 otele 17 milyar lira teşvik

Eresin, geçen yıl aynı dönemde 75 otel projesi için 7,5 milyar TL’lik başvuru yapıldığını belirtti.

Eresin, yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 7 bin yeni istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü belirterek, bu yılın ilk 6 ayında 82 otel için 6,1 milyar TL’lik yenileme başvurusu yapıldığını kaydetti.

Türkiye’de konaklama sektörünün yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğuna işaret eden Eresin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımlardaki güçlü artış bu durumun göstergesi. Sadece yerli yatırımcılar değil yabancı yatırımcıların da bu cazip sektörde olmak için çaba göstermeleri şaşırtıcı değil. Pandeminin sektörde olumsuz etkileri ve birçok alanda yatırımların ertelendiği bir dönemde dahi yatırımcılar, 2020 ve öncesinde başlattıkları otel yatırımlarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmüştü.

'Sektöre güvenin göstergesi'

Bu durum yatırımcıların sektöre yönelik umudunun ve güveninin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sektörde yapılan yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte, Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hâlâ en fazla yatırım talebi alan yerler olması çok tercih ettiğimiz bir durum değil.

Anadolu için ekstra teşvik talebi

Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu’ya yayılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz ve gerekirse Anadolu’da yapılan yatırımlar için daha da fazla cazibe oluşturan ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız."

5 yıldız tesis yatırımı ağırlıkta

2023 yılında teşvik belgesi alan oteller içinde kapasite bakımından 25 otelde 10 bin 964 yatak ile 5 yıldızlı otellerin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Eresin, "Otel sayısında ise en fazla başvuru 45 proje ile 4 yıldızlı oteller için oldu. 3 yıldızlı projeler 44 otel ile üçüncü sırada. Kapasite açısından 5 yıldızlı tesis yatırımlarının ağırlıkta olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye gibi turizm alanında söz sahibi olan diğer rakip ülkelerde de artan maliyetler ve satış fiyatları göz önüne alınırsa, diğer sınıflara ihtiyaç olduğu da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Eresin, "Sözgelimi 3 yıldız otel yatırımları için de teşvikler cazip hale getirilmeli diye düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

İstanbul ilk sırada

Ocak-Haziran 2023 döneminde yeni yatırımlarda yine İstanbul zirvede yer alırken, Antalya ikinci oldu. Proje sayısında İstanbul 28 proje ile birinci, Antalya 18 proje ile ikinci Muğla 10 proje ile üçüncü oldu.

Karadeniz’de yatırımların yeniden canlandığı gözlemlendi. Bölgenin en fazla yatırım çeken ili olan Trabzon 8 proje ile 4. sırayı alırken Van 7 proje ile 5. oldu.