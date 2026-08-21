Ankara’nın altında 2 bin 800 yıllık tarih: Frig tümülüsünde ilk kez kazı başladı

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Ankara’nın binlerce yıllık geçmişini aydınlatabilecek önemli bir arkeolojik çalışma başlatıldı. Başkentin Bahçelievler-Emek bölgesinde yer alan Frig Dönemi Batı Nekropolü’ndeki BT10 Tümülüsü ilk kez kazılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında gerçekleştirilen bilimsel kazıların, yaklaşık 2 bin 800 yıl öncesine uzanan Frig dönemine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarması hedefleniyor.

2 bin 800 yıllık tümülüse ilk kez giriliyor

BT10 Tümülüsü’nü önemli kılan ayrıntılardan biri, bugüne kadar burada herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamış olması.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların başladığını duyurarak tümülüsün MÖ 800 ile MÖ 550 yılları arasına tarihlendiğini açıkladı.

Kazılardan elde edilecek bulguların Frig uygarlığının Ankara’daki varlığına ilişkin önemli ipuçları sağlaması bekleniyor.

Friglerin defin gelenekleri araştırılacak

Kazı çalışmalarının en önemli hedeflerinden biri, Friglerin ölülerini nasıl defnettiğine ilişkin yeni arkeolojik verilere ulaşmak.

Tümülüsten çıkacak buluntuların yalnızca defin geleneklerine değil, Friglerin günlük yaşamına ve Ankara’nın antik dönem tarihine ilişkin de yeni bilgiler sunabileceği belirtiliyor.

Kazıları Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki ekip yürütecek

BT10 Tümülüsü’ndeki bilimsel kazı çalışmaları Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyeti tarafından gerçekleştirilecek.

Arkeologların yapacağı çalışmalarla toprağın altında yaklaşık 2 bin 800 yıldır korunan Frig mirasının bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Kazılar tamamlanınca arkeopark kurulacak

Projenin yalnızca arkeolojik kazıyla sınırlı kalmayacağı açıklandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede bir arkeopark oluşturulması planlanıyor.

Böylece Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig mirasının korunmasının yanı sıra alanın ziyaretçilere açılması ve Ankara kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılması hedefleniyor.