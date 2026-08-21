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İspanya'da Barcelona-El Prat Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcuları yakından ilgilendiren grevde henüz çözüm bulunamadı. Groundforce bünyesindeki yer hizmetleri çalışanlarının iki haftadan uzun süredir devam eden süresiz grevi, yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden birinde havalimanındaki operasyonları aksatıyor.

Grev başladığında yaklaşık 170 uçuş ve 3 bin bavul etkilenmişti. Son verilere göre iptal edilen uçuşların sayısı yaklaşık 270’e, havalimanında kalan bagajların sayısı ise 6 bine yükseldi. Sendika ile şirket arasında yeni bir görüşme tarihi de henüz belirlenmedi.

Türk Hava Yolları dahil yaklaşık 20 şirket etkilendi

Krizin etkilediği havayolları arasında Lufthansa, Air France-KLM, Qatar Airways, Türk Hava Yolları, Etihad Airways ve United Airlines da bulunuyor.

Toplamda yaklaşık 20 havayolunun operasyonlarında tekrarlayan uçuş iptalleri ve bagaj teslimatında ciddi gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. Bazı yolcuların bavullarını teslim alabilmek için beş saatten uzun süre beklediği bildirildi. Hırsızlık yapma. Haber çalma.

British Airways, Iberia, Vueling, Level, easyJet ve Ryanair ise farklı yer hizmetleri şirketleriyle çalıştıkları için grevden etkilenmedi.

Lufthansa yöneticisini gönderdi, sonuç çıkmadı

Grevden en fazla etkilenen gruplardan biri Lufthansa oldu. Lufthansa’nın yanı sıra SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings ve Discover Airlines da aksamalardan etkilendi.

Sorunun büyümesi üzerine Lufthansa Grubu üst düzey bir yöneticisini anlaşmazlığın çözümüne katkı sağlamak amacıyla Barselona’ya gönderdi. Ancak bu girişimden de sonuç çıkmadı.

Groundforce ile grevdeki yaklaşık 1175 çalışanı temsil eden CGT sendikası, 24 Temmuz’dan bu yana resmi müzakere gerçekleştirmedi.

İşçiler: Mesele para değil, sağlık ve güvenlik

Grevdeki çalışanlar taleplerinin ücret artışıyla ilgili olmadığını özellikle vurguluyor.

CGT Sözcüsü Esther García, şirket yönetimini uygun çalışma koşullarını müzakere etmeyi reddetmekle suçladı. Sendika temsilcisi Juan Navarro ise anlaşmazlığın temelini, çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının oluşturduğunu söyledi.

Sendikaya göre personel yetersizliği, aşırı vardiya değişiklikleri ve yetersiz dinlenme süreleri çalışanlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Ayrıca Groundforce yönetiminin iki yıl önce değişmesinden bu yana çalışanlar arasında strese bağlı hastalık izinlerinin iki katına çıktığı öne sürülüyor.

Hükümet müdahale etti ama...

İspanya Ulaştırma Bakanlığı, grevin yol açacağı zararı sınırlamak amacıyla Groundforce’a uçuş güzergâhına bağlı olarak normal hizmetlerin yüzde 35 ila yüzde 80’ini sürdürme zorunluluğu getirdi.

Ancak zorunlu asgari hizmet uygulaması, neredeyse her gün yaşanan uçuş iptallerini önlemeye yetmedi.

Üstelik 12 Ağustos’ta havalimanının kontrol kulesinde yaşanan elektrik kesintisi de mevcut krize yeni gecikmeler ekledi.

Bavullarını bir haftadır alamayanlar var

Grevden etkilenen yolcuların yaşadıkları da sorunun boyutunu ortaya koyuyor.

4 kişilik bir aile, 8 Ağustos’ta Prag’dan Barcelona’ya yaptığı uçuşta üç bavulunun hiçbirine ulaşamadı. Bagajlar ailenin bir haftalık tatili boyunca kayıp kaldı.

Aile bu nedenle yeni kıyafet, kişisel bakım ürünü ve mayo satın almak zorunda kaldı. Üstelik eve döndükten günler sonra bile bavullar havayolunun takip sisteminde hâlâ beklemede görünüyordu.

Frankfurt’tan Barcelona’ya gelen başka bir yolcu da defalarca telefon açıp e-posta göndermesine rağmen bavuluyla ilgili bilgi alamadığını söyledi.