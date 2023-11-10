Didim’e 150 milyon euroluk otel yatırımı

Toplam 561 oda ve 1136 yatak kapasiteli oteli Mayıs 2024’de hizmete açacak olan şirket, otelin yanı sıra, 800 personelin konaklayacağı 300 odalı lüks bir lojman da inşa edecek. Bu sayede bölgedeki istihdam olanakları da artacak. Otel yatırımına ilişkin bilgi verene Anda Barut Collection Genel Müdürü Cem Karacan, Barut Hotels’in, yarım asrı geçen tecrübesini Ege’ye taşıyacağını söyledi.

Karacan, “Bu yatırımımız Türk turizmindeki yeni bir aşama olacak. Dünyanın lüks turizm potansiyelini Türkiye’ye çekecek, milyarder liginde yer alan isimlerin Türkiye'de tatil yapabileceği yeni bir lokasyon oluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllara bizi taşıyacak bu projelerin yanı sıra yeni nesiller için sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nin ilk Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikalı otellerine sahibiz.

Bütün otellerimiz yeşil enerji kullanmayı sürdürecek” dedi. Yeni otel yatırımının 2024 Mayıs ayında Didim Delice Yarımadası’nda hizmete açılacağını duyuran Karacan, “150 milyon euroya aşan yatırımla bölgeyi turizmde en önemli merkezlerden biri haline getirecek Anda Barut Collection 547 oda ve 14 Bayou villa ile toplamda 561 oda ve 1136 yatak kapasitesine sahip olacak” açıklamasında bulundu.