Giyecek ve hediyelik eşyaya 100 milyar TL harcadık

Yerli turistlerin yurt içi seyahatlerinde yaptığı harcamalarda son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşandı.

Özellikle giyecek ve hediyelik eşya harcamalarının son 5 yılda toplamda 100 milyar TL'nin üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yerli turistler geçen yıl yurt içinde 67 milyon 851 bin seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde yeme-içme, ulaştırma, konaklama, giyim, hediyelik eşya ve sağlık gibi kalemlerde toplam 555,1 milyar lira harcama yapıldı.

Giyim ve hediyelik harcamaları katlandı

Son 5 yılda iç turizmdeki hareketlilikle birlikte giyim ve hediyelik eşya harcamalarında hızlı artış görüldü. 2021 yılında 4 milyar 556 milyon lira seviyesinde olan harcamalar, 2022’de yaklaşık iki katına çıkarak 8 milyar 355 milyon liraya ulaştı.

Bu kalemde harcamalar 2023’te 17,5 milyar lira, 2024’te 32,2 milyar lira ve geçen yıl 40 milyar 986 milyon liraya yükseldi. Böylece 2021-2025 döneminde söz konusu harcamalar yaklaşık 9 kat artış kaydetti. Aynı dönemde toplam harcama ise 103 milyar 729 milyon lirayı aştı.

Ulaştırma harcamaları da yükselişte

Yerli turistlerin gezi, tatil, kültür, akraba ziyareti, sağlık ve iş amaçlı seyahatlerinde ulaştırma giderlerinde de belirgin artış yaşandı. 2021 yılında 15,3 milyar lira olan ulaştırma harcamaları, geçen yıl 127 milyar 943 milyon liraya çıktı.

Böylece son 5 yılda ulaştırma kaleminde yapılan toplam harcama 340 milyar 533 milyon liraya ulaştı.