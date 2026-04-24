Turizmde yeni dönem başlıyor: Bakanlık ve THY’den stratejik iş birliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları’nın yeni yönetimiyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki stratejik iş birliğini masaya yatırdı. Görüşmede, Türkiye’nin uluslararası turizmdeki rekabet gücünü artıracak adımlar ele alındı.

Yeni yönetimle ilk kritik temas

Toplantı, THY’deki yönetim değişikliğinin ardından gerçekleştirilen ilk üst düzey temaslardan biri olarak öne çıktı. Görüşmede, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürüttüğü kampanyalarla havayolu planlamasının uyumlu hale getirilmesi gündeme geldi.

Uçuş ağı ve tanıtım stratejisi uyumlanacak

Taraflar, Türkiye’nin farklı destinasyonlarına erişimi kolaylaştıracak uçuş planlamaları üzerinde durdu. TGA’nın hedef pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin, THY’nin uçuş ağı genişleme stratejileriyle paralel ilerlemesi gerektiği vurgulandı. Bu yaklaşımın turizmi yıl geneline yayması hedefleniyor.

Bakan Ersoy, iş birliğinin Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunu güçlendireceğini belirtti. Yeni dönemde atılacak adımların hem destinasyon görünürlüğünü artırması hem de sürdürülebilir turizm büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.