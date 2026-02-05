Hizmet ihracatının lokomotif sektörü turizmde, iş hacmi artışı öngörülüyor

Hüseyin VATANSEVER

Jeopolitik risklerin arttı­ğı 2025 yılında güvenli bir destinasyon olan Türki­ye, 273.4 milyar dolarlık mal ih­racatıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Hiz­metler ihracatının da 123 milyar doları aşacağı öngörüsüyle top­lam ihracatın 396.5 milyar dola­ra ulaşması bekleniyor. Küresel ihracatta Türkiye’nin aldığı pa­ya bakıldığında mal ihracatın­da yüzde 1.07; hizmet tarafında ise yüzde 1.32’lik bir payı mev­cut.

Küresel hizmet ihracatın­da 22’nci sıraya yerleşen Türki­ye’nin bu alanda gelişme potan­siyeli de oldukça yüksek. Hizmet ihracatında özellikle turizm sek­töründen büyük katkı alan Tür­kiye’nin kültür, eğlence, eğitim, sağlık, bilişim ve fuarcılık gibi hizmetlerde ihracatını daha da geliştirme imkânı bulunuyor. Bu görünüm analiz edildiğinde ge­lişmeye açık alanların doğrudan ya da dolaylı olarak turizm sektö­rünü ön plana taşıyor.

Turizm sektörü 2025 yılı geliri 65.2 milyar dolar

Türkiye’de turizm, özellikle 1980’li yıllarda gösterdiği hız­lı ivme ile gözde bir sektör hali­ni aldı. Ülkeye kazandırdığı dö­viz ve 40’a yakın sektöre getirdiği hareketlilik ile “Bacasız Sanayi” unvanını kazanan sektör, günü­müzde küresel rekabette ön sı­ralarda yer alıyor.

Aradan ge­çen zamanda sektörde yapılan yatırımlarla küresel boyutta il­giyi üzerine çeken Türkiye, Bir­leşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometre­si araştırmasına göre 2024 yılın­da 56.7 milyon yabancı ziyaret­çiyle dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya’yı geçerek 5’inci sıradan 4’üncülü­ğe yükselmişti.

Böylece turizm liginde ilk 5 ülke sırasıyla Fran­sa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu. Türkiye’nin aynı de­ğerlendirmenin 2017 yılı sırala­masında 8’inci sırada olduğu ha­tırlanınca son dönemde göste­rilen sıçramanın önemi daha iyi anlaşılıyor.

Türkiye’nin turizm sektörü, 2025 yılını başarılı bir şekilde ta­mamladı. 2025 yılı ülke turizm geliri bir önceki yıla kıyasla yüz­de 6.8 artış göstererek 65.2 mil­yar dolar oldu ve ziyaretçi sayısı 64 milyon kişiye yaklaştı. Bu ge­lirin 46.2 milyar dolarını kişisel harcamalar, 18.1 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluş­turdu. Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik or­talama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşla­rın gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2025’te paket tur harcamaları­nın payı yüzde 28,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21,1 ve uluslararası ulaştırma harca­malarının payı yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur har­camaları yüzde 4.5, yeme içme harcamaları yüzde 16.1 ve ulus­lararası ulaştırma harcamaları yüzde 8.9 artış gösterdi. Ziyaret­çilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67.7 ile “Gezi, eğlen­ce, sportif ve kültürel faaliyetler” yer aldı.

Türkiye turizminde önemli bir konu olan kişi başı gecelik gelir­lerde 2025 yılında artış yaşandı­ğı görüldü. Kültür ve Turizm Ba­kanlığı verilerine göre 2025 yı­lında gecelik gelir, bir önceki yıla göre yüzde 5.2’lik bir artış gös­tererek 114 dolara çıktı. Bu veri 2017 yılı sonuçları ile kıyaslan­dığında yüzde 38’lik bir artış ya­şandığına işaret ediyor. Tüm zi­yaretçilerin ortalaması aldığın­da 2017 yılsonu ortalaması 73.8 dolar iken, 2024 yılında 96.5 do­lar oldu ve 2025 yılında ise 100 dolar seviyesine ulaşıldı.

EMITT, güncel turizm trendlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak

Turizm sektörünün en güç­lü buluşmaları arasında gösteri­len 29. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 5–7 Şubat 2026 tarihle­rinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. ICA Events tarafından organize edilen fuar, yeni destinasyonları ve en gün­cel turizm trendlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

29’uncu kez kapılarını açacak olması nedeniyle köklü bir geç­mişe sahip fuar, turizm dünyası için bir buluşma noktası oluştu­ruyor. Önceki edisyonda 39 ül­keden 656 katılımcı ve 23 bin 725 ziyaretçiyi ağırlayan EMITT, kü­resel ölçekte de etkisini gösteri­yor. 2026 yılına da iddialı şekil­de hazırlanan etkinlik, iş üreten, hatırlanan ve değer yaratan bir platform olarak dünyanın dört bir yanından profesyonelleri ay­nı çatı altında bir araya getirme­ye hazırlanıyor.

Yenilenen organizasyon yapısıyla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşındı

Uluslararası katılımcı ve ziya­retçi oranının yüksekliği, sun­duğu B2B iş ortamı ve oluştur­duğu ticaret hacmiyle fuar, tu­rizm sektöründe ilgi çekiyor. Etkinliğin sektör için önemine değinen EMITT Fuar Direktö­rü Banu Keskin, 2026 yılında or­ganizasyonda yeniliklere gidi­leceğini söyledi. Banu Keskin, “EMITT’in 29 yıllık köklü geç­mişini bu yıl stratejik bir adım­larla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşıyoruz.

Amacımız sadece bir mekân değişikliği değil; sektör profesyonellerine çok daha eri­şilebilir, merkezi ve verimli bir ticaret platformu sunmak. Geç­tiğimiz yıl katılımcı başına or­talama 734 bin euro, toplamda ise 482 milyon euro üzeri iş hac­mi yaratarak rüştümüzü ispatla­dık. 2026’da hedefimiz, nicelik­ten ziyade ‘nitelikli bağlantıya’ odaklanarak, her katılımcının somut iş anlaşmalarıyla dönece­ği bir ekosistem yaratmak” dedi.

“EMITT, 2025 yılında 39 ülkeden 656 katılımcıya ev sahipliği yaptı”

Bir önceki 2025 yılı fuarında 39 ülkeden toplam 656 katılım­cıyla geride bırakan EMITT’in yeni satın alma, iş geliştirme, ye­ni iş ve iş birliği fırsatlarını sun­duğunu ifade eden Banu Keskin, “Geçtiğimiz yıl katılımcıların yüzde 87’si fuar süresince ger­çekleştirdikleri görüşmeleri si­pariş ve ön anlaşmalarla sonuç­landırdı” dedi.

Ayrıca 2025 yılı katılımcılarının yüzde 89’unun 2026 yılında da fuara katılma­yı planladıklarını belirten Banu Keskin, “Katılımcı başına orta­lama 734 bin euro olmak üze­re toplamda 482 milyon euro­nun üzerinde iş hacmi yaratan EMITT, sektör profesyonelleri ve tatil tüketicilerinden yoğun ilgi gördü. Fuar kapsamında top­lam 8 bin sipariş ve ön anlaşma yapılırken, katılımcı başına or­talama 12 iş anlaşmasına imza atıldı” ifadelerini kullandı.

2026 yılı için 68 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor

Jeopolitik risklerin 2025 yılını etkisi altına aldığını hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hindistan- Pakistan savaşı ve 12 gün süren İsrail-İran savaşı başta olmak üzere sektörü olumsuz etkileyebilecek gelişmeler yaşandığına değindi. Hindistan-Pakistan Savaşı’nın Hindistan’dan gelen turistlerin yanı sıra İngiltere’den gelen Hint kökenli ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğini kaydeden Ersoy, İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaş dolayısıyla da erken rezervasyonlarda yüzde 20’ye varan oranda iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Strateji değişikliğiyle alınan önlemlerin olumlu yansımalarına dikkati çeken Ersoy, “Turizm Geliştirme Ajansının başlattığı yoğun kampanyalar ve tanıtım çalışmalarının neticesinde tekrar kriz öncesindeki pozisyona gelindi ve yüzde 20’lik kayıplar telafi edilerek yıl sonundaki pozitif büyüme rakamı yakalandı” dedi. Bakan Ersoy, “Ateş çemberine rağmen, 2025 yılını 63,9 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk. Bu yılki hedefimiz, 68 milyar dolar turizm geliri” dedi.

Sektörün, krizlere karşı bağışıklığını kuvvetlendirmek amacıyla 2018’den itibaren strateji değişikliğine gittiklerini anımsatan Bakan Ersoy, Türkiye’nin günümüzde 60’ı aşkın ürünle turizm piyasasına çıktığını söyledi. Ersoy, “Turizm Geliştirme Ajansı ile 200’e yakın ülkede çok yoğun, etkili ve başarılı tanıtım stratejilerini hayata geçirdik” ifadesini kullandı. Turizm alışkanlıklarının yeniden şekillendiğine dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy, dünyada yeni yerleri gezme ve görmenin çok çok ötesine taşındığını vurguladı.

Bakan Ersoy, “Bizler de Türk turizmini dünyada değişen parametrelere uygun hale getirdik, getiriyoruz” değerlendirmesini paylaştı. 2025 yılında çok yoğun erken rezervasyon alındığını ifade eden Bakan Ersoy, küresel ısınma sebebiyle mevsim kaymaları yaşandığı tespitini paylaştı. Bu nedenle artık sezonun geç başlayıp geç bittiğine işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bundan sonra stratejilerin buna göre yapılması gerektiğini belirtti.