Hizmet ihracatının lokomotif sektörü turizmde, iş hacmi artışı öngörülüyor
Turizm sektörü, 2025 yılında yaşanan jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine direnç gösterip, 65.2 milyar dolar gelir elde ederek, hizmet ihracatının lokomotif sektörü olmayı başardı. 2026 yılı için 68 milyar dolar turizm geliri hedeflenen sektör, bunun için uluslararası pazarlara sunulan ürün çeşitlerini artırmayı amaçlıyor. Bununla beraber turizmdeki hakim eğilimlerin yansıdığı turizm fuarı EMITT, sektörde iş hacmi oluşturmak hedefiyle kapılarını açıyor.
Hüseyin VATANSEVER
Jeopolitik risklerin arttığı 2025 yılında güvenli bir destinasyon olan Türkiye, 273.4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmetler ihracatının da 123 milyar doları aşacağı öngörüsüyle toplam ihracatın 396.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Küresel ihracatta Türkiye’nin aldığı paya bakıldığında mal ihracatında yüzde 1.07; hizmet tarafında ise yüzde 1.32’lik bir payı mevcut.
Küresel hizmet ihracatında 22’nci sıraya yerleşen Türkiye’nin bu alanda gelişme potansiyeli de oldukça yüksek. Hizmet ihracatında özellikle turizm sektöründen büyük katkı alan Türkiye’nin kültür, eğlence, eğitim, sağlık, bilişim ve fuarcılık gibi hizmetlerde ihracatını daha da geliştirme imkânı bulunuyor. Bu görünüm analiz edildiğinde gelişmeye açık alanların doğrudan ya da dolaylı olarak turizm sektörünü ön plana taşıyor.
Turizm sektörü 2025 yılı geliri 65.2 milyar dolar
Türkiye’de turizm, özellikle 1980’li yıllarda gösterdiği hızlı ivme ile gözde bir sektör halini aldı. Ülkeye kazandırdığı döviz ve 40’a yakın sektöre getirdiği hareketlilik ile “Bacasız Sanayi” unvanını kazanan sektör, günümüzde küresel rekabette ön sıralarda yer alıyor.
Aradan geçen zamanda sektörde yapılan yatırımlarla küresel boyutta ilgiyi üzerine çeken Türkiye, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi araştırmasına göre 2024 yılında 56.7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya’yı geçerek 5’inci sıradan 4’üncülüğe yükselmişti.
Böylece turizm liginde ilk 5 ülke sırasıyla Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu. Türkiye’nin aynı değerlendirmenin 2017 yılı sıralamasında 8’inci sırada olduğu hatırlanınca son dönemde gösterilen sıçramanın önemi daha iyi anlaşılıyor.
Türkiye’nin turizm sektörü, 2025 yılını başarılı bir şekilde tamamladı. 2025 yılı ülke turizm geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.8 artış göstererek 65.2 milyar dolar oldu ve ziyaretçi sayısı 64 milyon kişiye yaklaştı. Bu gelirin 46.2 milyar dolarını kişisel harcamalar, 18.1 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.
Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2025’te paket tur harcamalarının payı yüzde 28,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21,1 ve uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 4.5, yeme içme harcamaları yüzde 16.1 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 8.9 artış gösterdi. Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67.7 ile “Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” yer aldı.
Türkiye turizminde önemli bir konu olan kişi başı gecelik gelirlerde 2025 yılında artış yaşandığı görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında gecelik gelir, bir önceki yıla göre yüzde 5.2’lik bir artış göstererek 114 dolara çıktı. Bu veri 2017 yılı sonuçları ile kıyaslandığında yüzde 38’lik bir artış yaşandığına işaret ediyor. Tüm ziyaretçilerin ortalaması aldığında 2017 yılsonu ortalaması 73.8 dolar iken, 2024 yılında 96.5 dolar oldu ve 2025 yılında ise 100 dolar seviyesine ulaşıldı.
EMITT, güncel turizm trendlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak
Turizm sektörünün en güçlü buluşmaları arasında gösterilen 29. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 5–7 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. ICA Events tarafından organize edilen fuar, yeni destinasyonları ve en güncel turizm trendlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.
29’uncu kez kapılarını açacak olması nedeniyle köklü bir geçmişe sahip fuar, turizm dünyası için bir buluşma noktası oluşturuyor. Önceki edisyonda 39 ülkeden 656 katılımcı ve 23 bin 725 ziyaretçiyi ağırlayan EMITT, küresel ölçekte de etkisini gösteriyor. 2026 yılına da iddialı şekilde hazırlanan etkinlik, iş üreten, hatırlanan ve değer yaratan bir platform olarak dünyanın dört bir yanından profesyonelleri aynı çatı altında bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Yenilenen organizasyon yapısıyla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşındı
Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi oranının yüksekliği, sunduğu B2B iş ortamı ve oluşturduğu ticaret hacmiyle fuar, turizm sektöründe ilgi çekiyor. Etkinliğin sektör için önemine değinen EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, 2026 yılında organizasyonda yeniliklere gidileceğini söyledi. Banu Keskin, “EMITT’in 29 yıllık köklü geçmişini bu yıl stratejik bir adımlarla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşıyoruz.
Amacımız sadece bir mekân değişikliği değil; sektör profesyonellerine çok daha erişilebilir, merkezi ve verimli bir ticaret platformu sunmak. Geçtiğimiz yıl katılımcı başına ortalama 734 bin euro, toplamda ise 482 milyon euro üzeri iş hacmi yaratarak rüştümüzü ispatladık. 2026’da hedefimiz, nicelikten ziyade ‘nitelikli bağlantıya’ odaklanarak, her katılımcının somut iş anlaşmalarıyla döneceği bir ekosistem yaratmak” dedi.
“EMITT, 2025 yılında 39 ülkeden 656 katılımcıya ev sahipliği yaptı”
Bir önceki 2025 yılı fuarında 39 ülkeden toplam 656 katılımcıyla geride bırakan EMITT’in yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatlarını sunduğunu ifade eden Banu Keskin, “Geçtiğimiz yıl katılımcıların yüzde 87’si fuar süresince gerçekleştirdikleri görüşmeleri sipariş ve ön anlaşmalarla sonuçlandırdı” dedi.
Ayrıca 2025 yılı katılımcılarının yüzde 89’unun 2026 yılında da fuara katılmayı planladıklarını belirten Banu Keskin, “Katılımcı başına ortalama 734 bin euro olmak üzere toplamda 482 milyon euronun üzerinde iş hacmi yaratan EMITT, sektör profesyonelleri ve tatil tüketicilerinden yoğun ilgi gördü. Fuar kapsamında toplam 8 bin sipariş ve ön anlaşma yapılırken, katılımcı başına ortalama 12 iş anlaşmasına imza atıldı” ifadelerini kullandı.
2026 yılı için 68 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor
Jeopolitik risklerin 2025 yılını etkisi altına aldığını hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hindistan- Pakistan savaşı ve 12 gün süren İsrail-İran savaşı başta olmak üzere sektörü olumsuz etkileyebilecek gelişmeler yaşandığına değindi. Hindistan-Pakistan Savaşı’nın Hindistan’dan gelen turistlerin yanı sıra İngiltere’den gelen Hint kökenli ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğini kaydeden Ersoy, İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaş dolayısıyla da erken rezervasyonlarda yüzde 20’ye varan oranda iptal edildiği bilgisini paylaştı.
Strateji değişikliğiyle alınan önlemlerin olumlu yansımalarına dikkati çeken Ersoy, “Turizm Geliştirme Ajansının başlattığı yoğun kampanyalar ve tanıtım çalışmalarının neticesinde tekrar kriz öncesindeki pozisyona gelindi ve yüzde 20’lik kayıplar telafi edilerek yıl sonundaki pozitif büyüme rakamı yakalandı” dedi. Bakan Ersoy, “Ateş çemberine rağmen, 2025 yılını 63,9 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmış olduk. Bu yılki hedefimiz, 68 milyar dolar turizm geliri” dedi.
Sektörün, krizlere karşı bağışıklığını kuvvetlendirmek amacıyla 2018’den itibaren strateji değişikliğine gittiklerini anımsatan Bakan Ersoy, Türkiye’nin günümüzde 60’ı aşkın ürünle turizm piyasasına çıktığını söyledi. Ersoy, “Turizm Geliştirme Ajansı ile 200’e yakın ülkede çok yoğun, etkili ve başarılı tanıtım stratejilerini hayata geçirdik” ifadesini kullandı. Turizm alışkanlıklarının yeniden şekillendiğine dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy, dünyada yeni yerleri gezme ve görmenin çok çok ötesine taşındığını vurguladı.
Bakan Ersoy, “Bizler de Türk turizmini dünyada değişen parametrelere uygun hale getirdik, getiriyoruz” değerlendirmesini paylaştı. 2025 yılında çok yoğun erken rezervasyon alındığını ifade eden Bakan Ersoy, küresel ısınma sebebiyle mevsim kaymaları yaşandığı tespitini paylaştı. Bu nedenle artık sezonun geç başlayıp geç bittiğine işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bundan sonra stratejilerin buna göre yapılması gerektiğini belirtti.