İç turizmde oda fiyatları yüzde 87 arttı tatilci ekonomik tercihlere yöneldi

Mehtap HALICI

Havaların ısınması ve ardından gelen 9 günlük bayram tatili, tatil lokasyonlarına ve otel aramalarında rekor artışa neden oldu. Ancak geçen yıla göre bu yıl oda fiyatları yüzde 87 daha yüksek seyrediyor. Oda fiyatlarının artmasıyla birlikte, tatilciler de daha ekonomik tercihlere yöneldi.

En çok aranan temalar ise bungalovlar, pansiyonlar, apart oteller oldu. Türkiye’nin otel ve villa arama platformu Neredekal. com’un verilerine göre, uzatılan bayram tatili süreci ile tatil lokasyonlarında ve otel aramalarında büyük artış oldu. Tatil planı yapmamışlar için 9 günlük bayram tatili, iyi bir fırsat olurken geçen yılın aynı dönemine göre oda fiyatları yüzde 87 daha yüksek seyretti.

Haziranın ilk yarısında, Türkiye’nin her bölgesinden 24 binden fazla tesisin listelendiği Neredekal.com platformu üzerinden yaklaşık 1 milyon kullanıcı otel araması gerçekleştirdi. 2022 ve 2023 Haziran ayı aynı döneminde fiyat listeleyen tesislerin aynı tip odaları baz alınarak yapılan analizinde, oda fiyatlarının önceki yıla göre artmasıyla, incelemeye konu olan tesislerin ortalama gecelik oda fiyatları da bir yılda bin 445 TL’den 2 bin 691 TL’ye yükseldi. Bunda da enflasyonla birlikte bayramın etkisi olduğu düşünülüyor.

Antalya’da yüzde 89 artış

Tatilcinin gözdesi Bodrum’un da içinde yer aldığı popüler tatil destinasyonu Muğla’da ortalama gecelik konaklama fiyatları geçen yıla kıyasla yüzde 86 artarak bin 445 TL’den 2 bin 691 TL’ye çıktı. İzmir’deki fiyat artış oranı yüzde 87, Antalya’da ise yüzde 89 olurken, en az fiyat artışı ise yüzde 42 ile Nevşehir’de görüldü.

Otel arama trendinin haftalık bazda geçen yılın üzerine çıktığını söyleyen Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya, internet üzerinden otel arama trendinin bu yıl içerisindeki seyrinde en yüksek seviyeye haziranın ikinci haftasında ulaştığını söyledi. Sivrikaya, “Geçtiğimiz yıl haziran ayının 1. ve 2. haftasında trendin seyri yatay iken, bu yıl bayram tatilinin 9 güne uzatılması ile otel arama trendinde haftalık olarak yüzde 30’luk bir atış gözlemledik.

En gözde yaz tatili lokasyonlarımız için yapılan arama trendlerinin detaylarını incelediğimizde; en çok aranan bölgelerin Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye oldu” dedi. Gökhan Sivrikaya, en çok aranan temaların bungalovlar, pansiyonlar, apart oteller, her şey dahil oteller ve denize sıfır oteller olduğunu söyledi.

En gözde yaz tatili lokasyonları için yapılan arama trendlerinde en çok aranan bölgelerin Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris ve Fethiye olduğunu söyleyen Sivrikaya, İstanbulluların ilk tercihinin Bodrum olduğunu ve Bodrum’u Antalya’nın takip ettiğini ifade etti. Ankaralılar Antalya ve Alanya’dan yana tercih yaparken, İzmirliler ise Bodrum ve Antalya’yı seçtiler.

Kapadokya popülaritesini kaybetmiyor

Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’nın, alternatif bir destinasyon arayan tatilseverler tarafından, yaz sezonu süresince de arama listelerinin üst sıralarından inmediğini belirten Gökhan Sivrikaya, “Haziran ayında da Kapadokya tatil aramalarının popülaritesini kaybetmediğini görüyoruz” diye konuştu.

Tatil arayanların çoğunluğu 18-34 yaş arası gençler

Bu süreçte tatil arayanların büyük bir çoğunluğunu yüzde 45 oranında 18-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin oluşturduğunu söyleyen Gökhan Sivrikaya, 35-44 yaş aralığındaki yetişkinlerin ise arama yapanların yüzde 23’ünü oluşturduğunu ifade etti.