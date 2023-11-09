İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye'nin 1 numaralı markası İstanbul'dur"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin 1 numaralı markasının İstanbul olduğunu belirterek, "İstanbul'a gelen turistlerin yaptığı harcama, ülkemizin geri kalanında yaptıkları harcamadan daha fazla. İstanbul'un tanıtımını daha etkin yaparak turizm gelirlerimizde önemli artışlar sağlayabiliriz" dedi.

Avdagiç, Londra Turizm Fuarı'nda (World Travel Market/WTM) AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuarda 1500 metrekare alanda ciddi bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürüttüğünü söyledi. Turizmin, Türkiye ekonomisi açısından çok stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti: "Turizm, çok az ithal girdiyle çok fazla döviz kazandıran ve ülkenin ödemeler dengesine en fazla katkıyı yapan sektörlerin başında geliyor. Aynı zamanda hizmet sektörü olduğu için yoğun istihdam sağlıyor. Türkiye'de üretilen ürünlerin tüketilmesine ve tanıtılmasına katkı sağlıyor. Türkiye'ye gelip iyi vakit geçiren insanlar, yurt dışında Türkiye'ye yönelik olumsuz ön yargıları törpülüyorlar, Türkiye'nin imajını olumlu anlamda yukarıya taşıyorlar."

"İngiltere'de çok yüksek bir potansiyel var"

Şekib Avdagiç, İngilizlerin turizmden beklentilerinin diğer ülkelerden biraz farklı olduğunu ifade ederek, İngiltere'den gelen turistlerin Fethiye, Kaş ve Bodrum bölgesindeki daha butik tesisleri tercih ettiğini, ultra her şey dahil sistemine biraz daha uzak olduklarını, bu nedenle talepleri doğru anlayıp, pazara göre strateji geliştirmek gerektiğini söyledi. İngiltere'de çok yüksek bir potansiyel olduğuna işaret eden Avdagiç, "Yılda 70 milyonun üzerinde yurt dışına seyahat gerçekleşen bir ülke ve bize 3,5-4 saat uzaklıkta bir mesafesi bulunuyor. Potansiyele Londra Turizm Fuarı vesilesiyle erişebiliriz." dedi.

İTO ile birlikte başkanı olduğu Hizmet İhracatçıları Birliğinin, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmalara destek verdiğini belirten Avdagiç, "Bugün Londra Turizm Fuarı'nda sağlık turizmi alanında faaliyet yürüten firmalar, yaptıkları harcamaların yüzde 70'ini Ticaret Bakanlığımızdan geri alabiliyorlar. Bakanlığımız, çok farklı segmentlerde kapsamlı destekler veriyor. Hizmet İhracatçıları Birliğinde 14 farklı segmentte destekler var. Yazılımcılardan lojistikçilere, turizmcilerden eğitim sektörüne kadar destekler veriliyor." şeklinde konuştu.

"Turizmin farklı segmentlerine ayrı stratejiler geliştirmemiz gerekiyor"

İTO Başkanı Avdagiç, kongre turizminde pandemi süreciyle beraber çok hızlı bir düşüş yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünya genelinde sektör yavaş yavaş kendini toparlamaya başlıyor. 2026-2027 yıllarında yapılacak kongrelerin tarihleri ve yerleri bugünden belirleniyor. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak, İstanbul'da daha fazla kongrenin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlık ve spor turizm alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Turizmin farklı segmentlerine ayrı stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Tüm turizm alanlarında Türkiye çok fazla potansiyele sahip. İTO olarak tüm turizm kurumlarıyla birlikte ülkemize yönelik talep potansiyellerini değerlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin 1 numaralı markası İstanbul'dur. İstanbul'a gelen turistlerin yaptığı harcama, ülkemizin geri kalanında yaptıkları harcamadan daha fazla. İstanbul'un tanıtımını daha etkin yaparak turizm gelirlerimizde önemli artışlar sağlayabiliriz.”

Londra Turizm Fuarı'nda Filistin standını ziyaret ettiklerini belirten Avdagiç, "Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de çok büyük insanlık dramları yaşanıyor. İsrail'in saldırgan tutumu umarım en kısa zamanda sona erer. Dünyanın birçok ülkesinde hükümetler İsrail yanlısı bir tutum içindeyken, halklar Filistin halkıyla dayanışma içinde. Türkiye, hem yönetimi hem halkıyla beraber Filistin halkının yanındadır." dedi.