Kırıkkale turizmde atağa kalkıyor! Yeni yol haritası tamamlandı, dev projeler yolda

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu şehirlerinin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarına hız verirken, Kırıkkale için hazırlanan kapsamlı turizm yol haritası tamamlandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yeni dönemde Kırıkkale’nin kültür ve turizm yatırımlarıyla öne çıkan şehirlerden biri olacağını belirterek, planlanan projelerin kısa süre içinde uygulamaya alınacağını açıkladı.

Kırıkkale için kapsamlı turizm planı hazırlandı

Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Kırıkkale Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası, kentin turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen stratejik projeleri içeriyor. Bakan Ersoy, Kırıkkale’de hayata geçirilmesi planlanan çok sayıda projenin bulunduğunu belirterek, bu projelerin kademeli olarak uygulanacağını söyledi.

Kırıkkale ziyaretinde Valilik ve yerel yöneticilerle bir araya gelen Ersoy, kentin kültür ve turizm projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hasandede Kültür Merkezi’ne 110 milyon liralık yatırım

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın şehirde önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Ersoy, Hasandede Kültür Merkezi’nin 110 milyon liralık yatırımla hizmete açıldığını açıkladı. Ayrıca, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında Kırıkkale’ye 1,2 milyon lira destek sağlandığını ifade etti.

Kırıkkale’nin tanıtımı 39 ülkede yapıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla yürütülen tanıtım faaliyetleri kapsamında, Kırıkkale’nin turizm potansiyeli uluslararası platformlarda geniş kitlelere ulaştırıldı. Kent için hazırlanan tanıtım filmi, GoTürkiye ve GoKırıkkale platformlarında paylaşılırken, 39 ülkede yapılan reklam çalışmalarıyla toplam 7,5 milyon gösterim elde edildi.

Turizmde hedef: Şehirlerin marka değerini artırmak

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sadece kültürel mirası korumakla kalmadığını, aynı zamanda şehirlerin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projeler geliştirdiğini vurguladı. Türkiye’nin turizm alanında elde ettiği başarıların, kültürel yatırımlar ve tanıtım faaliyetleri sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Ersoy, şehirlerin marka değerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Kırıkkale turizmde yeni döneme hazırlanıyor

Sanayi gücü ve kültürel değerleriyle dikkat çeken Kırıkkale’nin turizmde yeni bir döneme gireceğini belirten Bakan Ersoy, hazırlanan yol haritasının kentin ekonomik ve turistik gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni projelerin hayata geçirilmesiyle Kırıkkale’nin hem yerli hem de yabancı turistler için daha cazip bir destinasyon haline gelmesi hedefleniyor.