Türkiye’ye yabancı ziyaretçi girişi ocakta yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık bazda yüzde 3,48 artarak 2 milyon 246 bin 639’a ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, ocak ayında yabancı ziyaretçilerin Türkiye’ye girişinde İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u Edirne ve Antalya izledi.

Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında ilk 5 şöyle oldu: İstanbul yüzde 60,53 pay ve 1 milyon 359 bin 798 ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, Edirne yüzde 10,17 (228 bin 466), Antalya yüzde 7,42 (166 bin 664), Artvin yüzde 4,13 (92 bin 674) ve Van yüzde 2,67 (60 bin 063) ile sıralandı.