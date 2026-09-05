Konaklamada KDV yüzde 6.5’e indirilsin çağrısı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yunanistan’da turizm sektörünün genel performansı güçlü seyrini sürdürse de otel işletmeleri artan vergi ve maliyet baskısından şikâyetçi. Yunanistan Otelciler Federasyonu, Selanik Uluslararası Fuarı öncesinde hükümete gönderdiği mektupta sektörün rekabet gücünü artırmak için bir dizi düzenleme talep etti.

Federasyon Başkanı Yannis Chatzis ve Genel Sekreter Angelos Kallias imzasını taşıyan mektupta; vergiler, yükselen işletme maliyetleri ve kısa süreli kiralamalarla oteller arasındaki eşitsiz uygulamaların organize konaklama sektörünü zorladığı savunuldu. POX ayrıca turizmde büyümeye yönelik kısıtlamaların genel yasaklar veya üst sınırlar yerine her destinasyonun kendine özgü özelliklerine göre belirlenmesini istedi.

Otelcilerin ilk talebi KDV indirimi

Federasyonun taleplerinin başında vergiler geliyor. POX, konaklama hizmetlerindeki KDV oranının, 2015 yılının ortalarına kadar uygulanan yüzde 6,5 seviyesine indirilmesini talep ediyor.

Otelciler, bu düzenlemenin Yunanistan'ı Avrupa ortalamasına ve Akdeniz'deki rakip turizm ülkelerinde uygulanan oranlara yaklaştıracağını savunuyor. Federasyon ayrıca iklim dayanıklılık vergisinin yeniden değerlendirilmesini ve bu verginin maliyetinin daha dengeli dağıtılmasını istiyor.

150 euroluk odada vergi ve maliyet 44,70 euro

Federasyon, Yunanistan Turizm Konfederasyonu INSETE'nin araştırmasını da taleplerine dayanak gösterdi. Araştırmaya göre benzer özelliklere sahip dört yıldızlı bir otelde Yunanistan'daki vergi yükü, rakip ülkelere kıyasla işletme kârlılığını aşağı çekiyor.

150 euroluk bir oda fiyatında toplam vergiler ve ücret dışı maliyetler Yunanistan'da 44,70 euroya, yani oda fiyatının yüzde 29,8'ine ulaşıyor. Kıbrıs'ta ise aynı kalemler 24,10 euro ve yüzde 16,1 seviyesinde kalıyor.

Araştırmaya göre Yunanistan'daki FAVÖK (EBITDA) Kıbrıs'a kıyasla yaklaşık yüzde 38,4 daha düşük. İşletmenin başa baş noktası Yunanistan'da 124,60 euro, Kıbrıs'ta ise 108,70 euro olarak hesaplanıyor.

Airbnb ve kısa süreli kiralamalar için daha sıkı kurallar istendi

Yunan otelcilerin gündemindeki bir diğer önemli başlık Airbnb ve diğer kısa süreli kiralama platformları oldu. Federasyon, konut baskısının yoğun olduğu bölgelerde kısa süreli kiralamalara kısıtlama getirilmesini talep etti.

POX ayrıca işletme standartlarının sıkılaştırılmasını, vergi idaresi AADE ile veri paylaşımı yoluyla denetimlerin artırılmasını ve Kısa Süreli Kiralık Mülk Sicili'ne kayıt ve kayıt yenileme ücreti getirilmesini istedi.

Federasyona göre kısa süreli kiralama yapan mülk sahiplerinin de otellerde olduğu gibi misafirlerin geliş ve geceleme verilerini Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT'a bildirmesi gerekiyor.

Küçük oteller için finansman talebi

POX'un hükümete sunduğu talepler arasında Turizm Özel Mekânsal Planı'nın yeniden düzenlenmesi ve küçük otellerin finansmana erişiminin iyileştirilmesi de bulunuyor.

Federasyon, vergi yükü, artan işletme giderleri ve kısa süreli kiralamalarla rekabette yaşanan sorunların, Yunanistan turizminin güçlü performansına rağmen resmi otel işletmeleri üzerindeki baskıyı artırdığı görüşünde.