Kruvaziyer turizminde İstanbul atağı: Kışın 51 seferle 150 bin yolcu hedefi

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Türkiye’de kruvaziyer turizminin ana merkezlerinden biri haline gelen İstanbul, uluslararası şirketlerin rota planlarında daha güçlü bir konuma geliyor. Şirketler İstanbul’u yalnızca gemilerin uğradığı bir destinasyon olarak değil, yolculukların başlayıp sona erdiği ana liman olarak da tercih etmeye başladı.

2026’nın ilk yedi aylık verileri de İstanbul’un ana liman trafiğindeki ağırlığını ortaya koydu. Kent, 128 bin 908 ana liman kruvaziyer yolcusuyla Türkiye’de ilk sıraya yerleşti.

AROYA Cruises İstanbul’u ana liman yapıyor

İstanbul’un kruvaziyer turizmindeki yeni döneminin önemli adımlarından biri AROYA Cruises’dan geldi. Şirket, 10 Ekim 2026 ile 24 Nisan 2027 tarihleri arasındaki programında İstanbul’u ana liman olarak kullanacak.

Galataport İstanbul çıkışlı seferlerin rotasında Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi Akdeniz destinasyonları bulunacak. AROYA Cruises’ın bu tercihi, İstanbul’daki kruvaziyer trafiğinin yaz aylarıyla sınırlı kalmaması açısından da yeni bir adım olacak.

İstanbul’da kruvaziyer sezonu 12 aya yayılıyor

Galataport İstanbul’daki düzenli kış seferleri Kasım 2024’te MSC ile başladı. Kasım 2024-Nisan 2025 döneminde 25 seferde 55 bin yolcu, Kasım 2025-Nisan 2026 döneminde ise 21 seferde 52 bin yolcu ağırlandı.

AROYA’nın da sisteme dahil olmasıyla Kasım 2026-Nisan 2027 döneminde rakamların önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor. Galataport İstanbul için 51 sefer ve 150 bin yolcu hedeflenirken, AROYA’nın bu toplam içinde 26 sefer ve 78 bin yolcuya ulaşması öngörülüyor.

Böylece geçen yıla göre kış dönemindeki sefer sayısında yüzde 143, yolcu sayısında ise yüzde 188 artış bekleniyor. İstanbul’un bu programlarla klasik yaz sezonunun dışına çıkarak yıl boyunca kruvaziyer gemilerine ana liman hizmeti verebilen bir destinasyona dönüşmesi hedefleniyor.

AROYA’nın Türkiye’ye katkısı 76 ek sefere ulaşacak

İstanbul çıkışlı yeni programın Türkiye’nin diğer kruvaziyer limanlarına da hareketlilik getirmesi bekleniyor. Türk limanlarına gerçekleştirilecek ilave uğraklarla birlikte AROYA’nın Türkiye kruvaziyer sektörüne katkısının 76 ek sefere ulaşacağı belirtiliyor.

Türkiye’de kruvaziyer yolcu sayısı 7 ayda 1 milyonu geçti

Türkiye limanlarındaki kruvaziyer yolcu hareketliliği 2026’nın ilk yedi ayında 1 milyon 70 bin 481’e ulaştı. Aynı dönemde Türk limanlarına 656 kruvaziyer tipi yolcu gemisi uğradı.

Ocak ayında 28 bin 625 olan yolcu hareketliliği, turizm sezonunun etkisiyle temmuz ayında 314 bin 26’ya çıktı. Yedi aylık toplam hareketliliğin 192 bin 461’ini ana liman yolcuları, 878 bin 20’sini transit yolcular oluşturdu.

Ana liman yolcusunda İstanbul ilk sırada

İstanbul, yılın ilk yedi ayında 128 bin 908 ana liman yolcusuyla Türkiye lideri oldu. İstanbul’u 28 bin 177 yolcuyla Kuşadası ve 20 bin 844 yolcuyla Çeşme izledi.

Ana liman ve transit yolcuların birlikte değerlendirildiği toplam hareketlilikte ise Kuşadası ilk sırada yer aldı. Kuşadası Liman Başkanlığına bağlı limanlara 274 kruvaziyer gemisi uğrarken 480 bin 983 yolcu hareketliliği gerçekleşti. İstanbul Liman Başkanlığına bağlı limanlarda ise 119 gemi ve 265 bin 369 yolcu kaydedildi.

Kruvaziyer hareketliliği Türkiye kıyılarına yayıldı

2026’nın ilk yedi ayında Marmaris’te 28 gemi ve 78 bin 319 yolcu, Bodrum’da 59 gemi ve 68 bin 633 yolcu, İzmir’de 35 gemi ve 66 bin 398 yolcu, Çeşme’de ise 39 gemi ve 22 bin 866 yolcu hareketliliği kaydedildi.

Galataport İstanbul’un kış aylarında da uluslararası kruvaziyer şirketleri tarafından ana liman olarak tercih edilmesi, Türkiye’de kruvaziyer sezonunun 12 aya yayılması hedefinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) da GoTürkiye üzerinden Türkiye’nin kruvaziyer destinasyonlarının uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor.