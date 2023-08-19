Safranbolu'da konaklayan turist sayısı geçen yıla göre arttı

Tarihi konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya miras Listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ilk 6 ayında konaklayan turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede bu yılın ilk 6 ayında 68 bin 151'i yerli, 12 bin 501'i yabancı olmak üzere 80 bin 652 turist konakladı.

Osmanlı döneminden bugünlere kadar korunabilen yapılara sahip Safranbolu, 2022 yılının ilk 6 ayında ise 71 bin 84 turist ağırladı.

Yüzde 13.47'lik artış yakalayan ilçeye, bu yıl günübirlikçilerle yaklaşık 800 bin turist geldi.

Bu yılın ilk 6 ayında 100 ülkeden ilçeye gelen 12 bin 501 yabancı turistten, 5 bin 526'sını Tayvanlılar oluşturdu.

Aynı dönemde ilçeyi ziyaret eden yabancılar arasında 3 bin 156 Taylandlı ve 383 Çinli turist yer aldı.