Tatil planı yapanlar dikkat! Avrupa’nın en riskli şehirleri açıklandı

Yaz tatili sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa’nın güvenlik açısından en riskli şehirleri gündeme geldi. Numbeo’nun 2026 suç endeksi verilerine göre hazırlanan listede özellikle Fransa ve İngiltere’deki bazı büyük şehirlerin üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Uzmanlar, Avrupa’nın genel olarak güvenli bir kıta olduğunu vurgulasa da bazı bölgelerde turistlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Listenin zirvesinde Marsilya var

Fransa’nın Marsilya kenti yaklaşık 67 puanlık suç endeksiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Kentte özellikle sokak suçları, yankesicilik ve uyuşturucu bağlantılı olayların öne çıktığı ifade edildi.

İngiltere şehirleri dikkat çekti

Birmingham, Coventry, Bradford ve Manchester gibi İngiltere şehirleri de listenin üst sıralarında yer aldı. Özellikle ekonomik baskılar ve sosyal sorunların suç oranlarını artırdığı belirtiliyor.

Napoli ve Paris listede

İtalya’nın Napoli kenti ile Fransa’nın başkenti Paris de yüksek suç endeksiyle dikkat çeken şehirler arasında gösterildi. Turistik bölgelerde özellikle yankesicilik ve küçük çaplı hırsızlık olaylarının yaygın olduğu aktarıldı.

Barselona için özel uyarı

İspanya’nın Barselona şehrinin ise daha çok turistlere yönelik küçük hırsızlık olaylarıyla öne çıktığı belirtildi. Özellikle kalabalık bölgelerde çanta ve telefon hırsızlıklarının sık yaşandığı ifade edildi.

Uzmanlara göre listedeki şehirlerde turistlere yönelik ciddi şiddet olayları nadir görülüyor. Ancak gece saatlerinde tenha bölgelerden uzak durulması ve kalabalık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

Raporda İspanya’daki Malaga ve Alicante gibi şehirlerin daha düşük suç oranlarıyla öne çıktığı belirtildi. Bu şehirlerin güvenlik puanlarının daha yüksek olduğu kaydedildi.

Suç oranlarını ne artırıyor?

Araştırmalarda ekonomik eşitsizlik, uyuşturucu faaliyetleri ve yoğun turist trafiğinin suç oranlarını artıran temel unsurlar arasında gösterildi. Büyük şehirlerde günlük ziyaretçi yoğunluğunun da güvenlik sorunlarını büyütebildiği ifade edildi.

Uzmanlar, turistlerin özellikle toplu taşıma merkezleri, turistik meydanlar ve kalabalık etkinlik alanlarında dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Basit önlemlerle birçok olumsuz durumun önüne geçilebileceği belirtiliyor.