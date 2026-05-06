Lufthansa ilk çeyrekte zararını azalttı

Lufthansa çarşamba günü beklentilerden daha iyi ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Havayolu şirketi stratejik riskten korunma hamleleri sayesinde savaş kaynaklı jet yakıtı fiyatlarındaki artışın etkisini hafifletti. Bu süreçte işçi eylemleri de büyük ölçüde kontrol altında tutuldu ve şirket yıl sonu görünümünü korudu.

Ancak grup fırlayan jet yakıtı fiyatları sonucunda yakıt faturasına 1,7 milyar euro tutarında ek bir maliyet geleceği konusunda uyardı. Şirket yönetimi bu olumsuz yansıma etkisini hafifletmek için iyi bir konumda bulunduğunu ekledi. Lufthansa Orta Doğu bölgesinde yaşanan krizin yolcuların kendi merkezleri üzerinden rota değiştirmesiyle talebi artırdığını belirtti.

Lufthansa yükselen yakıt maliyetleri için nasıl bir strateji izliyor

İcra Kurulu Başkanı Carsten Spohr yaptığı açıklamada bu etkileri bertaraf etme yetenekleri konusunda dirençli olduklarını ifade etti. Avrupalı havayollarının ilk çeyrekte patlak veren savaşın tetiklediği jet yakıtı şokunun ilk yansımalarından korunması bekleniyor.

Ancak Air France-KLM gibi pek çok şirket jet yakıtı fiyatlarının yüksek kalmaya devam edecek olması nedeniyle yılın geri kalanı için görünümlerini daha önceden revize etmişti. Enerji piyasalarındaki belirsizlik sektörel beklentileri doğrudan etkiliyor.

Havacılık sektöründe kriz ortamı talebi etkiliyor

Lufthansa ocak ve mart döneminde şirket tarafından derlenen analist anketinin öngördüğü 659 milyon euro zarara kıyasla 612 milyon euro düzeltilmiş faaliyet zararı bildirdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 722 milyon euro tutarındaki düzeltilmiş faaliyet zararına göre iyileşmeye işaret ediyor.

Şirket artan belirsizliğe rağmen 2026 yılı için 2025 yılında elde ettiği 1,96 milyar euro tutarındaki rakamdan önemli ölçüde daha yüksek bir düzeltilmiş faaliyet kârı öngörüsünü korudu. Grup bu ek mali yükü bilet satışlarından elde edilen geliri artırarak ve optimize edilmiş ağ planlamasıyla dengelemeyi amaçlıyor.

İlk çeyrek finansal sonuçları şirketin maliyet şoklarına karşı sergilediği operasyonel esnekliği ortaya koydu. Özellikle Orta Doğu merkezli jeopolitik krizlerin rotalarda yarattığı kaymaların yolcu talebine pozitif yansıması dikkat çekiyor. Yılın geri kalanında enerji fiyatlarındaki oynaklık risk oluşturmaya devam etse de mevcut tablo şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine doğru ilerlediğini teyit ediyor.