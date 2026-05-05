Yabancı yatırımcıya geniş kapsamlı teşvikler geliyor: 15 maddelik teklif Meclis'te!

Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek için bir dizi teşviki öngören 15 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Yasa teklifiyle Türkiye'de yerleşik sayılan kişilerin, Türkiye'ye gelmeden önce son 3 yıl içinde ülkede yaşamamış ve vergi mükellefi olmamış olmaları şartıyla, yurt dışında elde ettikleri gelirler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulabilecek.

İFM çalışanlarına gelir vergisi muafiyeti

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlara da vergi avantajı getirilirken çalışamlar asgari ücret istisnasına ek olarak brüt asgari ücretin 4 katına kadar olan gelirleri için gelir vergisi ödemeyecek. İstanbul Finans Merkezi'nde çalışanlar için bu sınır 6 kat olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu oranları artırma yetkisine sahip olacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında transit ticarete ilişkin kazanç indiriminin kapsamı genişletilecek. Bu çerçevede, İFM'de katılımcı belgesi alarak faaliyette bulunan kurumların kazanç indirim oranı yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak, ayrıca İFM dışında faaliyette bulunan kurumlara da yüzde 95 kazanç indirimi imkanı tanınacak.

Bu hüküm 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Finans ve hizmet merkezlerine özel avantajlar

Nitelikli hizmet merkezleri olarak faaliyette bulunan kurumlara, İFM’de katılımcı olmaları durumunda yüzde 100, İFM dışında faaliyette bulunmaları durumunda ise yüzde 95 oranında kazanç indirimi teşviği sağlanacak.

Üretim ve ihracatın teşviki amacıyla yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı, ürettiklerini ihraç eden imalatçıların bu ihracat işlemlerinden elde ettikleri kazançlarına 16 puan indirimli şekilde yüzde 9 olarak, ihracat yapan kurumların ise münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 11 puan indirimli şekilde yüzde 14 olarak uygulanacak.

Türkiye'ye getirilen varlıklara vergi güvencesi

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu para, döviz, altın ve benzeri varlıkların Türkiye'ye getirilerek ekonomiye kazandırılması için 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirim yapılması ve bildirimi takip eden iki ay içinde varlıkların Türkiye'ye transfer edilmesi gerekiyor. Şartların sağlanması halinde bu varlıklar için vergi incelemesi veya ek vergi tarhiyatı yapılmaması öngörülüyor.

Ancak mevcut bir vergi incelemesinde matrah farkı tespit edilirse, bu farkın bildirilen varlıklardan kaynaklandığının belirlenmesi halinde ve bildirim tutarının yeterli olması durumunda ek vergi uygulanmayacak. Bildirim tutarının yetersiz kalması halinde ise yalnızca aradaki fark kadar vergi tarhiyatı yapılacak. Matrah farkının bildirilen varlıklarla ilgisiz olması durumunda ise bu düzenleme kapsamında bir mahsup yapılmadan normal vergi incelemesi süreci işletilecek.

Uzun süreli muafiyet

İFM'de katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulamasının süresi 2047 yılına kadar uzatılıyor. Ayrıca, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıl olarak düzenleniyor.

Gelir vergisi istisnasından yararlananlardan istisna için öngörülen süre dahilinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikalinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

"Teknogirişim" şirketlerine yönelik muafiyetler

Teklifle Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nda da düzenleme yapılıyor.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen "Teknogirişim" rozetine sahip halka açık olmayan şirketlerin paya dönüştürülebilir borç sözleşmelerine dayanarak yapacakları şarta bağlı sermaye artırımlarında Türk Ticaret Kanunu'nun şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Bu kapsamda yer alan şirketlerin şarta bağlı sermaye artırımlarının usul ve esasları Ticaret Bakanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kuluçka girişimcisi olmaya hak kazanmış girişimciler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek dijital şirket tanımına uygun olarak kurulan ve işletilen şirketler de kuruluş tarihi itibarıyla 3 yıla kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun ilgili hükmünde tanımlı ücret ve aidat ödemelerinden muaf olacak.