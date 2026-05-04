78 yıllık dev mobilya şirketi kapandı: İflas süreci başlıyor

Mobilya sektöründe küresel kriz derinleşiyor. 78 yıllık geçmişe sahip eSolutions Furniture Group, üretimi tamamen durdurduğunu ve iflas sürecine girmeye hazırlandığını açıkladı. Şirketin yaşadığı finansal çöküş, sektördeki daralmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Satışlar düşüşte, maliyetler yükselişte

Son yıllarda konut piyasasındaki durgunluk, artan enflasyon ve gümrük tarifeleri mobilya sektörünü ciddi şekilde etkiledi. 2026 yılında satışların üst üste üç ay gerilemesi, birçok şirketin gelir ve kârlılığını düşürdü. Bu tablo, sektörde kapanma ve iflasların artmasına yol açtı.

Üretim tamamen durduruldu

Kanada merkezli eSolutions Furniture Group, bünyesinde bulunan Bestar, Bush Furniture ve Bush Business Furniture markalarıyla faaliyet gösteriyordu. Şirket, üretim operasyonlarını tamamen sonlandırdığını duyurdu. Mevcut stokların hızla tükendiği ve satışların sınırlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Mahkeme süreci başlıyor

Şirketin alacaklıları tarafından mahkemeye başvurularak bir kayyum atanması bekleniyor. Sürecin, şirket varlıklarının yönetilmesi ve satışının düzenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütüleceği ifade ediliyor. Ayrıca ABD’de de iflas koruması başvurusu yapılabileceği belirtiliyor.

Çalışanlar işsiz kalacak

Tasfiye süreci kapsamında şirket çalışanlarının büyük bölümünün işine son verileceği açıklandı. İşten çıkarmaların kademeli olarak gerçekleşeceği ve bazı çalışanların sürecin yönetimi için geçici olarak görevde kalacağı bildirildi.

Pandemi sonrası toparlanamadı

Şirketin finansal durumunun özellikle 2021 sonrası hızla bozulduğu belirtiliyor. Pandemi sonrası talep düşüşü, artan rekabet ve nakit sıkıntısı, şirketin borçlarını ödeyememesine neden oldu. Faiz ödemelerinde yaşanan aksaklıklar ise iflas sürecini kaçınılmaz hale getirdi.

Tek çıkış yolu: Varlık satışı

Şirket yönetimi, mevcut koşullarda en mantıklı seçeneğin varlıkların satışı olduğunu vurguladı. Bu süreçte alacaklıların zararlarının bir kısmının karşılanması hedeflenirken, teminatsız alacaklılar için geri ödeme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.