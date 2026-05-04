Enerji şoku Avrupa'yı sarsıyor: Enflasyon sıçradı, büyüme durma noktasında

Savaşın tetiklediği küresel enerji şoku nedeniyle Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 3'e fırladı. Ekonomistler ise tablonun daha da kötüleşebileceğinden endişe duyuyor.

Maliyet baskısı artıyor

Dizel fiyatları yüzde 31, benzin fiyatları yüzde 19 zamlanırken, artan doğal gaz maliyetleri nedeniyle Avrupa'da gübre fiyatları da yüzde 80'e varan oranlarda rekor yükselişler yaşadı. Enerji girdilerindeki bu keskin yükseliş, tekstilden gıdaya kadar pek çok sektörde üretim maliyetlerini yüzde 50 artırdı. Pek çok şirket ise şimdi artan maliyetleri satış fiyatlarına yansıtmaya hazırlanıyor.

Öte yandan enflasyon tırmanırken Euro Bölgesi, yılın ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,1 oranında büyüdü. Enerji ithalatına bağımlılığı yüksek olan Almanya ve İtalya süreci daha ağır yaşarken, nükleer enerji altyapısı güçlü olan Fransa'da ekonomik etkiler daha sınırlı kalıyor.

Enflasyon kontrolden çıkabilir

Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi durumunda Euro Bölgesi'nde büyümenin yüzde 0,8'e kadar düşeceğini, enflasyonun ise yüzde 2,6 seviyelerine çıkabileceğini öngören analistler ise ücret artışlarının zayıf kalmasının enflasyonu dizginlediğini belirtiyor.

Piyasalardaki dengenin geleceği ise büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'ndaki durumun düzelmesine bağlı. Boğaz açılmazda Avrupa'da ekonomik daralmanın derinleşmesinden endişe ediliyor.

Kriz Avrupa'da her haneye yansıyor

Euro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis de krizin etkisinin Avrupa'daki her hane ve işletmede hissedildiğini belirterek, "Açıkça söylemek gerekirse, burada kilit kelime belirsizliktir. Krizin süresi ve etkisinin derinliği, önümüzdeki aylarda göreceğimiz genel ekonomik etkinin temel belirleyicisi olacaktır." dedi.

Krizin süresinin Avrupa'nın vereceği tepkiyi de doğrudan etkileyeceğine dikkati çeken Pierrakakis, "Enerji fiyatlarıyla ilgili şu anda her hükümet çeşitli önlemler alıyor. Orta Doğu'daki krizin etkisi, Avrupa'daki her hane ve her işletmede hissediliyor." diye konuştu.