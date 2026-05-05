TCMB açıkladı: TL'nin reel değeri altı yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri" verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endekslerinde artış görüldü.

Verilere göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi nisan ayında bir önceki aya kıyasla 1,59 puan artarak 106,30 seviyesine yükseldi. Böylelikle endeks, altı yılın en en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı REK endeksi de 0,64 puan artışla 102,16 olarak kaydedildi.

Artışta enflasyon etkisi öne çıktı

Endeksteki yükselişte, yurt içi fiyat gelişmelerinin belirleyici olduğu görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değerlendirmesinde, "REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,31 değer kazanırken, avro ortalama yüzde 2,20 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’deki TÜFE artışının endeksteki yükselişe katkı sağladığı, buna karşılık küresel TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimlerin ise artışı sınırlayıcı yönde etkilediği belirtildi.