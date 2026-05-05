Yunanistan'da feta krizi: Koyun çiçeği salgını piyasayı altüst etti

Yunanistan’ın dünyaca ünlü feta peyniri, tarım sektöründe yaşanan krizlerin etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. Özellikle geçen yıl ortaya çıkan koyun çiçeği salgını, süt üretimini düşürerek 2026 sezonunda feta üretimini doğrudan etkiledi. Bu gelişme, hem iç piyasayı hem de ihracatı baskı altına aldı.

Üretimde düşüş belirginleşti

2025’in sonlarına doğru koyun sütü arzında yaşanan gerileme, peynir üreticilerini zorladı. Bu durum, özellikle ihracata odaklı firmaların üretim kapasitesini sınırladı.

İhracatta büyüme durdu

Sektör temsilcilerine göre 2026 yılında feta ihracatının artması beklenmiyor. Geçen yıl yakalanan güçlü performansın bu yıl tekrarlanması zor görünüyor.

Almanya’ya yapılan ihracat 19,1 milyon Euro'dan 17,2 milyon Euro'ya düştü. İngiltere pazarında da değer bazında yaklaşık yüzde 10’a varan kayıplar yaşandı.

Alternatif pazarlarda artış var

Fransa, ABD ve Avusturya gibi pazarlarda ihracat artışı dikkat çekti. Ancak bu yükseliş, toplam ihracattaki kaybı telafi edecek büyüklükte değil.

Feta üreticileri, daha düşük maliyetle üretilen inek sütü bazlı beyaz peynirlerle rekabet etmekte zorlanıyor. Bu durum fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Üretici zor denge kuruyor

Hem iç piyasaya hem ihracata çalışan firmalar, sınırlı arz nedeniyle zor bir denge kurmaya çalışıyor. Sözleşmeler ve rekabet koşulları, esnekliği azaltıyor. Sektörde üretimin sonbahar itibarıyla toparlanması bekleniyor. Ancak 2026 yılı genelinde ihracatın geçen yılki seviyeleri aşması zor görünüyor.