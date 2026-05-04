Ekonomistler nisan enflasyonunu yorumladı: Artış beklentilerin üzerinde

TÜİK’in açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri, ekonomistlerin değerlendirmelerinde öne çıkan başlık oldu. Aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak açıklanan TÜFE’nin ardından uzmanlar, verinin beklentileri aştığını ve yıl sonu öngörüleri ile para politikası üzerinde etkiler yaratabileceğini belirtti. İşte ekonomistlerin nisan ayı enflasyon verilerine ilk yorumu...

Mutluhan Yıldız
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, ekonomi çevrelerinde de geniş yankı buldu. Aylık bazda yüzde 4,18 artan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık bazda ise yüzde 32,37 seviyesine yükseldi.

Açıklanan verilerin ardından önde gelen ekonomistler sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerini paylaştı.

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, enflasyondaki artışa dikkat çekerek, "Enflasyonda sert yükseliş. Nisan ayında yüzde 4,18 artış oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 32,37'ye yükseldi. Türkiye de Arjantin gibi yüzde 30'u gördükten sonra yeniden artış yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Faiz baskısı artabilir"

Ekonomist İris Cibre ise verinin piyasa beklentilerinin üzerinde geldiğini belirterek yıl sonu tahminini yukarı yönlü revize etti. Cibre, "Veri tüm beklentileri aşan çok yüksek bir veri ve yıl sonu beklentimi yüzde 29'dan yüzde 30'a yükseltti. Bu veri, Merkez Bankasını teknik olarak faiz artırımına zorlayacak bir veri. Fakat, tamamen savaşın enerji ve akaryakıt maliyetlerine etkisini yansıtıyor. Temel mallar, kira, lokantacılık, işlenmemiş gıda tamamı yavaşlama eğiliminde. Talep oldukça yavaşlamış! Enflasyon ve faiz beklentileri otomatik bozuluyor. Diğer yanda ise İSO PMI var; 45,7 ile Covidden beri en yüksek hızda daraldı. Firmalar talep zayıflarken, enflasyonun güçlendiğini ve tedarikte aksamaya sebep olduğunu açıklarken, istihdam, satın alma ve stoklarını azaltma yoluna gittiler." değerlendirmesinde bulundu.

“Yıl sonu hedefi gerçekçi değil”

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, 4 aylık birikimli enflasyona işaret ederek Merkez Bankası’nın hedeflerine yönelik eleştirilerde bulundu. Gürses, "4 aylık birikimli enflasyon yüzde 14.6. Yılsonu en iyi olasılıkla yüzde 30'larda olacak. Merkez Bankası'nın yılsonu hedefi yüzde 16. Banka hedef revizyonu için zaten geç kaldı. PPK toplantısında da taktik fırsatı (fiili faizi politika faizi ilan etmemekle) kaçırdı. 10 gün Enflasyon Raporu'nu beklememeli. Şimdi hemen "tutmayacak, hedefi yukarı çektim" demeli" ifadelerini kullandı.

İktisatçı Ali Çufadar ise hem TÜFE hem de ÜFE tarafında açıklanan verilerin yüksek geldiğine dikkat çekerek, "Enflasyon çok yüksek geldi... Hem TÜFE hem de ÜFE... Can sıkıcı..." yorumunu yaptı.

