TÜİK açıkladı! Nisanın zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

Buna göre tüketici fiyatlarında en yüksek artış doğal gaz kaleminde kaydedildi. Buna karşılık, aynı dönemde en fazla fiyat düşüşü yumurtada görüldü.

En yüksek artış doğal gazda

Verilere göre, nisanda tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşti. Bu kalemi, yüzde 19,32 ile yurt içi hava yolu taşımacılığı ve yüzde 16,9 ile elektrik izledi.

Fiyat artışının öne çıktığı diğer kalemler arasında yüzde 16,79 ile yurt dışı hava yolu taşımacılığı, yüzde 15,46 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar, yüzde 14,63 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler ile yüzde 12,25 ile yumrulu sebzeler yer aldı.

En fazla düşüş yumurtada

Öte yandan nisanda en belirgin fiyat düşüşü yüzde 11,14 ile yumurtada kaydedildi.

Fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında buz, dondurma ve sorbe yüzde 1,29; içecek hazırlamada kullanılan küçük ev aletleri yüzde 1,21; birinci el motorlu taşıtlar yüzde 1,12; yiyecek pişirme ekipmanları yüzde 0,96; bisikletler yüzde 0,93 ve bira yüzde 0,79 oranında düşüş gösterdi.