Turizm gelirinde rekor

Hamide HANGÜL

Bu yılın ilk üç ayında 8.8 milyar dolarla en yüksek ilk çeyrek turizm gelirine ulaşıldığını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ziyaretçi sayısı yüzde 16,7 artarak 9 milyon 68 bine, kişi başı gecelik harcama 93 dolara yükseldi. İlk çeyrekler itibarıyla turizm tarihindeki en yüksek kişi başı gecelik harcamaya ulaşıldı. Yıl sonunda turizm gelirinde 60 milyar dolara uyumlu gidiyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe 2024 yılı ilk üç aylık verilerini düzenlediği değerlendirme toplantısında bir sunumla açıkladı. TÜİK Turizm istatistiklerinde 2022 yılında yapılan revizyon kapsamında BKM ve sağlık turizmi araştırma sonuçlarının sisteme entegre edildiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Bu yılki revizyonda ise EGM alınan günübirlik ziyaretçi verileri kullanılmaya başlandı. Çıkış yapılan sınır kapısı türü hesaplamalar detaylanarak güncellenmeye başlandı. Bu yapılan revizyonla 2012-2023 yılları arası dönemi kapsayacak şekilde turizm gelirleri gecele sayıları günübirlik gelen ve geceleme yapan kişilerde güncelleme yapıldı” bilgilerini verdi.

İlk çeyrekte rekor turizm geliri

Bu yılın ilk çeyreğinde turizm gelirlerinde 8,8 milyar dolarlık rekor turizm geliri elde edildiğini açıklayan Bakan Ersoy, “Geçen seneki ilk çeyrek geliri 8,3 milyar dolar olarak revize edildi. Bu yılki hedefimiz olan 60 milyar dolara uyumlu bir şekilde gerçekleşmelerin olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm geliri elde ettik” dedi.

Beklentimizin üzerinde ziyaretçi geldi

Ziyaretçi sayılarının 2024 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 16,7 artarak 9 milyon 68 bin olarak gerçekleştiğine işaret eden Bakan Ersoy, ulaşılan rakamları değerlendirirken “Beklentimizin üzerinde gerçekleşti” dedi. Söz konusu dönemde en fazla ziyaretçi 748 bin İran’dan gelirken bu ülkeyi 688 bin ziyaretçi sayısı ile Almanya ve 682 bin ziyaretçi ile Rusya izledi.

En yüksek kişi başı harcamaya ulaşıldı

Ersoy, ilk çeyrekler itibariyle bakıldığında ortalama kalış süresini 11,1 gece olarak açıklarken, kişi başı gecelik harcamanın da 84 dolardan 93 dolara yükseldiğini duyurdu. Bakan Ersoy, “İlk çeyrekler itibarıyla turizm tarihindeki en yüksek kişi başı gecelik harcamaya ulaşıldı” dedi. Ersoy, geçen yıl 92 dolar olan kişi başı gecelik harcamayı da bu yılın sonunda 103 dolara yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hedeflerin üzerinde büyüdük

Turizm sektöründe hedeflenen pazarlarda da beklenti üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersoy, İskandivanya’da ortalama yüzde 15 büyüme hedefleri olduğunu ve bunun yüzde 25 olarak gerçekleştiğini belirterek, “Asya-Okyanusya’da yüzde 54’lük hedefimiz vardı, yüzde 63 büyüme yakalandı. Kuzey Amerika pazarında yüzde 19 büyüme gerçekleşti. Burada da hedef yüzde 17” diye konuştu.

“Engellendiği iddiaları gerçek dışı”

Türkiye’de Booking.com’un faaliyetlerinin engellendiği iddialarına da yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgu yaparak, şu açıklamalarda bulundu: “İşin aslını sizle paylaşayım.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından, vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle booking.com hakkında, 2015 yılında bir dava açıldı. 2017 yılında mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı ve davaya ilişkin karar 2019 yılında çıktı. Mahkeme ‘haksız rekabet var’ kararıyla birlikte Booking. com’un 500 bin lira teminat yatırılması karşılığında ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

Kararda şirketin vergi ödemediği ve iş yeri açmak için gerekli izinleri almadığı belirtilirken, dijital ve sabit iş yeri açma yoluyla faaliyette bulunarak idari ve hukuki denetimlerden kaçındığı ifade edildi. Bu yollarla denetlenmelerini engellediğine dikkat çekildi. Yani özetle mahkeme demiş ki, ‘Türkiye’deki vergi mevzuatlarına, ticari kanunlara ve tüketici kanunlarına uyumlu bir şekilde çalışmayı kabul ediyorsanız çalışabilirsiniz. Aksi takdirde faaliyet de gösteremezsiniz’ demiş.

Sonuçta bakın, bakanlık tarafından yapılmış bir engelleme yok. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından, 2015 yılında açılmış bir dava, kesinleşmiş bir mahkeme var. Bu şekilde mahkeme sonucuna uygun olarak, Türk vergi mevzuatı ve kanunlarına ve tüketici kanunlarına uyumlu şekilde çalışmayı kabul eden onlarca yabancı menşeli global rezervasyon motoru, ülkemizde faaliyet de gösterebilmektedir.”

‘Milliyet Farkı’ ücretine 54,6 bin TL ceza

Antalya’daki geçtiğimiz hafta sonu bir otelde milliyet farkı alınmasına ilişkin haberin hatırlatılması üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söz konusu otelde bakanlığın denetim yaptığına işaret ederek şöyle devam etti: “Misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra ‘milliyet farkı’ haksız gerekçe 120 euro karşılığında 4 bin 778 lira ücret farkı alınması nedeniyle, firmaya 54 bin 694 TL idari ceza uygulandı. Alınan ücret farkı misafire iade edildi.”

“F1 yarışları Türkiye’ye geliyor”

Gündemdeki konulara da değinen Bakan Ersoy, F1 yarışlarının Türkiye’ye yeniden geleceğini bildirdi. Ersoy, şöyle dedi: “İstanbul F1 sahası, bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Nisan ayı içerisinde ihale süreci gerçekleşti. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içinde yer teslimleri yapılacak. İhaleyi kazanana devir teslimi yapılacak sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla F1 yarışlarının Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak, süreç planlandığı şekilde ilerliyor.

Turizmciler uluslararası organizasyon çekecek

Bu yıl 60 milyon turist, 60 milyar dolar da turizm gelirine ulaşmayı hedefleyen turizm temsilcileri, uluslararası çapta büyük organizasyonları İstanbul’a çekmek için harekete geçti. Gattinoni ve Formula 1’in yanı sıra, MİPİM ve görüşmeleri süren bazı organizasyonların da İstanbul’a kazandırılması çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerinin açıklandığı basın buluşmasının ardından Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Nisan ayı geleneksel toplantısı ve öğle yemeğine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına başarılı bir giriş yaptıklarını belirterek, “Bölgemizdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bugün açıklanan ilk çeyrek verileri önemli bir gösterge. Bize düşen tüm imkanları kullanarak sınırları zorlamak. Gözbebeğimiz İstanbulumuz’u hem kültür turizminde, hem ihtiyaçların giderilmesinde önceliklendirmek hedeflerimizin başında geliyor” dedi.

Formula 1’in İstanbul’a yeniden kazandırılacağını yineleyen Bakan Ersoy, “Birçok uluslararası organizasyonla da görüşüyoruz. 2026’dan itibaren MİPİM, film organizasyonu getirme çalışmaları sürüyor. Ayrıca iki tane çok önemli organizasyonu da getirme çalışmalarımız devam ediyor. Çok önemli organizasyonlar. İstanbul’a gelmesini sağlayacağız. Turizmde parlak rakamlara ulaşacağız” diye konuştu.

Barışın sağlanması temennimiz

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, adı “barışla” özdeşleşen turizm sektörünün, öncelikli dileğinin, günümüzde devam eden savaşların sona ermesi ve tüm dünyada barışın sağlanması olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye için 2024 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla aynı doğrultuda 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmanın en temel hedefleri olduğunu söyleyen Eresin, “Turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak cari açığın kapatılmasına, ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz. TÜROB olarak, tüm turizm paydaşlarımızla eşgüdüm ve iş birliğiyle ülkemize en iyi şekilde değer katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İtalyan turizm kongresini kazandırdık

İtalyan turizm devi Gattinoni’nin yıllık toplantısının da Türkiye’ye kazandırıldığına belirten Eresin, “Son derece önemli bir organizasyon ülkemize kazandırıldı. Kongreye İtalya’nın farklı şehirlerinden 500’ün üzerinde seyahat acentesi katıldı.

Özellikle İtalya’dan ülkemize turizm talebinde önemli oranda artış bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Hizmet ihracatı konusuna da değinen Eresin, şöyle devam etti: “Paylaşım ekonomisinin en güzel örneği olarak kabul gören sektörümüz, yılda yaklaşık 30 milyar doların üzerinde satın alma ile kendisi dışında 54 sektörü doğrudan etkileyen yapısıyla ülkemizin vazgeçilmez sektörleri arasına girmiştir.

TÜROB olarak, her zaman bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek başta Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm turizm paydaşlarımızla eşgüdüm ve iş birliği içerisinde ülkemize en iyi şekilde değer katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Dubai ve Çin fuarına hazırlık

Bu yıl mayıs ayında 6-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Dubai’deki ATM Dubai Fuarı’na katılmayı planladıklarını açıklayan Eresin, “Bu fuarda, geçtiğimiz yıl olduğu üzere iki stant ile katılacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı’nın Türkiye standı ile İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu tarafından alınan 50 metrekare büyüklüğündeki ‘İstanbul’ stant alanı içerisinde yer alacağız. Tüm üyelerimizi stantlarımızda iş görüşmelerini yapmak üzere bekliyoruz. Ayrıca Çin’de 27-29 Mayıs’ta yapılacak ITB China fuarına katılmak için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.