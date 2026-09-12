“Turizm yatırımları gelecek yıldan itibaren güçlenecek”

Temmuzdan itibaren durumun toparlandığını belirten Narin, son çeyrek rakamlarının iyi olacağını düşündüğünü kaydetti.

Bu senenin rakamlarından dolayı orta vadeli programda bazı değişikliklere gidildiğini vurgulayan Narin, şöyle konuştu: "Sektörün finansmana ulaşım koşullarında iyileşme sağlanması önemli. Onların çözülmesi veya tedbirler alınması lazım. Turizm artık ekonomide Türkiye'nin taşıyıcı kolonu. Önümüzdeki sene ve sonrasında daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla gelir rakamları açısından genel olarak olumlu bir sene diyebiliriz. Maliyetler açısından da zorlayıcı bir yıl olduğunu söyleyebilirim."

"52 farklı sektöre etkisi var"

Narin, her ilinde farklı güzellikler bulunan Türkiye'nin tam bir turizm ülkesi olduğunu ifade etti. İç turizmin daha fazla hareketlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Narin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ’ı kapsayan turizmde yeni bir eylem planı ortaya kondu. Ülkemiz turizmi sevdi, ekosistemin oturdu, aynı zamanda da ekonominin taşıyıcı kolonu oldu. 52 farklı sektöre etkisi var." Narin, Türkiye'de son dönemde özellikle renovasyon ve modernizasyon gibi daha mikro ölçekte yatırımların yapıldığını, makro ölçekteki yatırımların ise Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı tahsisler üzerinden gerçekleştirildiğini anlattı.