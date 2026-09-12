Turizmde 2027 siparişleri İstanbul’da yazılıyor: Hedef 100 milyon euro

Hayati ARIGAN

Bu yıl organizasyonda 1.000’in üzerinde alıcı seyahat acentesi, 200 katılımcı firma, 11 ülkenin resmi turizm ofisi ve 20’ye yakın global hava yolu şirketi yer alıyor. Organizasyonda 11 binin üzerinde planlı B2B randevunun yanı sıra 15 binden fazla doğal networking teması kuruldu. Toplam görüşme sayısı 25 bini buldu. Bu temasların yeni satış, destinasyon anlaşmaları, seyahat rotaları ve turizm iş birliklerine dönüşmesi öngörülüyor.

Türkiye 65 milyar dolarlık turizm pazarında

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolarlık turizm geliriyle dünyanın önde gelen dört turizm ülkesinden biri konumuna yükseldiğini belirtti. Türkiye’nin turizmdeki büyümesinde kamu ve özel sektör iş birliğinin belirleyici olduğunu ifade eden Alpaslan, güçlü ulaşım altyapısı, çeşitlenen turizm ürünleri ve yaklaşık 200 ülkede yürütülen tanıtım faaliyetlerinin ülkenin küresel rekabet gücünü artırdığını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de İstanbul’un turizmde yalnızca bir destinasyon olmaktan çıkarak uluslararası ticaret ve iş birliklerinin merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. GlobeMeets Kurucu Ortağı Hüseyin Kurt, ‘Sınırların Ötesinde Buluşma Noktası’ mottosuyla düzenlenen etkinlikte yapılacak görüşmelerin uzun vadeli iş birliklerine dönüşebileceğini belirterek, Türkiye’nin turizm gücünü desteklemek için çalıştıklarını ifade etti.

“Zirveye talibiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli’de son 24 yılda kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptıklarını, yaklaşık 20 bin hektarlık “Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”nin Bakanlıkça onaylandığını açıkladı. Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar veren Ersoy, “Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır.

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir” dedi. Türkiye’nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını, 2026 yılının ilk altı ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini belirten Ersoy, Türkiye’yi “turizmin süper liginde zirveye talip eşsiz bir potansiyel” olarak nitelendirdi.