Turizmciler 2024’ü ‘parlak’ yıl ilan etti

Tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat depremleri başta olmak üzere tüm olumsuz gelişmelere rağmen hedeflerini revize etmeyen turizm sektörü, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ‘zirve’ olmasa da verimli bir yıl geçirdi. 2023’e 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefiyle ve 11 ayda 52.7 milyon ziyaretçi ağırlayan sektör, 2024’ün 2023’ten daha iyi olmasını hatta ‘parlak’ bir yıl olmasını bekliyor.

Özellikle otelcilik tarafında yatırımların tüm Anadolu’da teşvik edilmesini beklenirken, Türkiye’nin turizm açısından ürünlerin henüz yüzde 30’unu piyasaya çıkardığına işaret eden sektör temsilcileri, sürdürülebilir bir turizm için teşvik mekanizmasında düzenleme talep ediyor. Başarılı bir yılı geride bırakan yatçılık ve tekne sektörü ise 2024’te yüzde 20’ye yakın bir büyüme bekliyor. Sektör oyuncuları, tekne turizmi potansiyelinin tam olarak değerlendirilebilmesi için marina sorununun acilen çözüm istiyor.

“2024’te otel doluluklarında artış umuyoruz”

Türkiye’nin 2022’de dünya turizm sahnesine yeniden güçlü bir giriş yaptığını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “2023 yılına da iyimser beklentilerle başlamıştık.

Ancak ilk 10 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 11.5 artış olmasına karşın doluluklarımız geriledi” dedi. 2024 yılında otel doluluklarında artış olacağını umduklarını dile getiren Eresin, “Turizm hareketlerinin normale dönebilmesi için dünyanın dört bir yanında turizmcilerin umut ve beklentisi, uluslararası düzeyde savaş ortamının son bulması olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Yatırımlar tarafında güçlü artışlar olduğunu söyleyen Eresin, şunları söyledi: “Otel yatırımları, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri haline geldi. Ocak-Ağustos 2023 dönemini kapsayan bu yılın ilk 8 ayında 24 şehirde toplam 44 bin 867 yataklı 93 yeni otel projesi ‘Yatırım Teşvik Belgesi’ aldı.

Söz konusu yatırımlar için kullanılacak teşvik tutarı toplam 6.9 milyar TL. Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu’ya yayılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz ve gerekirse Anadolu’da yapılan yatırımlar için daha da fazla cazibe oluşturan ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız.”

“Yat ve tekne sektörü 2024’te de büyüyecek”

Türk yat ve tekne endüstrisinin yan sanayi ile birlikte ekonomik büyüklüğünün 5-5,5 milyar doları aştığını söyleyen Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, pazarın yıllık büyüme oranını ise ortalama yüzde 20 olarak aktardı.

Dünya genelinde sektörün pandemiyle birlikte artan bir yükseliş trendi yakaladığını aktaran Bekiroğlu, “2024’te de bu büyüme, biraz hız kaybetse de sürecek.

Türkiye, özellikle 40 metre üzeri yatları kapsayan üst segmentte dünyada söz sahibi. Mega yat üretiminde Türkiye, dünya sıralamasında 4. sırada. Türk markaları; Amerika, Avrupa, Orta Doğu'ya ihracat gerçekleştiriyor. Önümüzdeki yıl küresel pazardaki payımızı daha da artıracağız. Tekne turizmi alanında ise yapılacak regülasyonların, vergilendirmelerdeki adaletsizliklerin giderilmesiyle ülkemizin kısa sürede Akdeniz yatçılık pazarının lideri konumuna gelebileceğini düşünüyoruz.

Tekne turizmi potansiyelini tam olarak değerlendirilebilmemiz için marina sorununun da acilen çözülmesi gerekiyor. 2024’te YATED olarak en önemli servetimiz olan denizlerimizi korumak amacıyla Atık Toplama Teknesi projesini hayata geçiriyoruz. Özel olarak tasarlanan bir tekne, Mayıs 2024’te Göcek ve çevresinde dolaşmaya ve denizi temizlemeye başlayacak” dedi.