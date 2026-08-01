Turizmde yılın en zor dönemi geride kaldı: Ziyaretçi sayısı artmaya başladı
Savaşının getirdiği riskler yılın ilk altı ayında turizmi olumsuz etkiledi. Ziyaretçi sayısı azalsa da turizm geliri korundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temmuz itibarıyla büyümenin başladığını açıkladı.
Hayati ARIGAN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin turizm verilerini açıklarken, Türkiye’nin çevresindeki jeopolitik krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü duruşunu koruduğunu söyledi.
İran-İsrail/ABD gerilimi, hava sahalarındaki kapanmalar ve uluslararası seyahat talebindeki daralmaya rağmen Türkiye’nin turizm gelirlerini geçen yılki seviyesinde tutmayı başardığını belirten Ersoy, temmuz ayı itibarıyla ise yeniden pozitif büyüme sürecine girildiğini açıkladı.
Turist sayısında sınırlı düşüş
“Yılın en zor dönemini geride bıraktığımızı düşünüyoruz” diyen Bakan Ersoy, yılın ikinci çeyreğinde savaşın etkilerinin yoğun şekilde hissedildiğini ifade ederek, buna rağmen sektörün kriz yönetimi sayesinde büyük bir kayıp yaşamadığını vurguladı. 2026’nın ilk altı ayında Türkiye’yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 25 milyon 759 bin oldu.
Ziyaretçi sayısında yüzde 2,4’lük sınırlı bir gerileme yaşandı. Ersoy, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada yaşanan savaş ortamı dikkate alındığında bu tablonun sektörün dayanıklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 778 milyon dolar olan turizm geliri, bu yıl 25 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen gelirler neredeyse aynı seviyede kaldı.
Tüm ziyaretçiler bazında kişi başı gecelik gelir geçen yıl 106 dolarken bu yıl 109 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin gecelik harcaması 121 dolardan 122 dolara, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gecelik harcaması ise 70 dolardan 75 dolara çıktı. Geçen yıl ilk altı ayda 9,96 gün olan ortalama konaklama süresi bu yıl 10,01 güne yükseldi.
Rusya Almanya ve İngiltere ilk üçte
İlk altı ayda Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler 2 milyon 650 binle Rusya, 2 milyon 440 binle Almanya ve 1 milyon 580 binle Birleşik Krallık oldu.
Bakan Ersoy, savaşın başladığı ilk günden itibaren TGA aracılığıyla uluslararası tanıtım faaliyetlerinin artırıldığını, alternatif pazarlara yönelik çalışmaların hızlandırıldığını ve sektörün finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 60 milyar liralık turizm destek paketinin devreye alındığını hatırlattı. Ayrıca turizm işletmelerine prim desteği sağlandığını ve konaklama vergisinin yıl sonuna kadar yüzde 1’e düşürüldüğünü belirtti.
Gelirdeki artış olumsuz etkiyi sınırladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyrek turizm verilerine ilişkin, "Bu dönemde ziyaretçi sayısı sınırlı gerilerken, kişi başı ortalama harcama geçen yıla göre artış gösterdi. Böylece savaşın, hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkileri sınırlandı" dedi.