Turizmde yılın en zor dönemi geride kaldı: Ziyaretçi sayısı artmaya başladı

Hayati ARIGAN

Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Er­soy, 2026 yılının ilk al­tı ayına ilişkin turizm verilerini açıklarken, Türkiye’nin çevre­sindeki jeopolitik krizlere rağ­men turizm sektörünün güçlü duruşunu koruduğunu söyledi.

İran-İsrail/ABD gerilimi, ha­va sahalarındaki kapanmalar ve uluslararası seyahat talebindeki daralmaya rağmen Türkiye’nin turizm gelirlerini geçen yılki se­viyesinde tutmayı başardığını belirten Ersoy, temmuz ayı itiba­rıyla ise yeniden pozitif büyüme sürecine girildiğini açıkladı.

Turist sayısında sınırlı düşüş

“Yılın en zor dönemini geri­de bıraktığımızı düşünüyoruz” diyen Bakan Ersoy, yılın ikinci çeyreğinde savaşın etkilerinin yoğun şekilde hissedildiğini ifa­de ederek, buna rağmen sektö­rün kriz yönetimi sayesinde bü­yük bir kayıp yaşamadığını vur­guladı. 2026’nın ilk altı ayında Türkiye’yi ziya­ret eden toplam ziyaretçi sayısı 25 milyon 759 bin oldu.

Ziyaretçi sayısında yüzde 2,4’lük sınırlı bir gerileme yaşandı. Ersoy, Türkiye’nin bu­lunduğu coğrafyada yaşanan sa­vaş ortamı dikkate alındığında bu tablonun sektörün dayanık­lılığını ortaya koyduğunu söyle­di. Geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 778 milyon dolar olan tu­rizm geliri, bu yıl 25 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleş­ti. Ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen gelirler neredeyse aynı seviyede kaldı.

Tüm ziyaretçiler bazında kişi başı gecelik gelir geçen yıl 106 dolarken bu yıl 109 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin gecelik harcama­sı 121 dolardan 122 dolara, yurt dışında yaşayan Türk vatandaş­larının gecelik harcaması ise 70 dolardan 75 dolara çıktı. Geçen yıl ilk altı ayda 9,96 gün olan or­talama konaklama süresi bu yıl 10,01 güne yükseldi.

Rusya Almanya ve İngiltere ilk üçte

İlk altı ayda Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler 2 milyon 650 binle Rusya, 2 milyon 440 binle Almanya ve 1 milyon 580 binle Birleşik Krallık oldu.

Bakan Ersoy, savaşın başladığı ilk günden itibaren TGA aracılığıyla uluslararası tanıtım faaliyetlerinin artırıldığını, alternatif pazarlara yönelik çalışmaların hızlandırıldığını ve sektörün finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 60 milyar liralık turizm destek paketinin devreye alındığını hatırlattı. Ayrıca turizm işletmelerine prim desteği sağlandığını ve konaklama vergisinin yıl sonuna kadar yüzde 1’e düşürüldüğünü belirtti.

Gelirdeki artış olumsuz etkiyi sınırladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyrek turizm verilerine ilişkin, "Bu dönemde ziyaretçi sayısı sınırlı gerilerken, kişi başı ortalama harcama geçen yıla göre artış gösterdi. Böylece savaşın, hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkileri sınırlandı" dedi.