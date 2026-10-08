Türkiye turizmde 11 basamak yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dün­ya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde Türki­ye’nin 2019’dan bu yana 11 basamak yükselerek 36’ncı sıraya ulaştığını bildirdi.

Bakan Ersoy, Türk turiz­minin yükseldiğini, sürdürülebilir turizm programının dünyaya ör­nek olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “Dünya Ekono­mik Forumu’nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde, 2019’dan bu yana 11 basamak yük­selerek 36’ncı sıraya ulaştık.

Sürdü­rülebilir Turizm Programımız ra­porda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, turizmin sosyoekono­mik etkisi alanında yüzde 8,3’lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydet­tik. Turizmde büyümeyi, insanımı­za daha fazla kazanç sağlayan, do­ğamızı ve kültürel mirasımızı ko­ruyan bir anlayışla yönetiyoruz. Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin turizmdeki re­kabet gücünü artırmaya, başarımı­zı kalıcı kılmaya devam edeceğiz.”

“Türkiye’nin endeks puanı yüzde 6,1 arttı”

Bakanlık açıklamasında da WEF’in güncel ve karşılaştırılabi­lir veri serisine göre, Türkiye’nin 2019’da 47’nci, 2024’te 37’nci sı­rada yer aldığı, bu yıl 36’ncı sıraya yükseldiği bildirildi. Türkiye’nin 2019’dan bu yana toplam 11 basa­maklık yükseliş kaydettiği vurgu­lanan açıklamada, “Türkiye’nin endeks puanı da 2019’daki 4,1206 seviyesinden 2026’da 4,3734’e çı­karak %6,1 arttı. Puan artışı, 2024- 2026 döneminde ise %2,5 olarak gerçekleşti” bilgisi verildi. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 Se­yahat ve Turizm Gelişmişlik En­deksi’nde, Türkiye’nin turizmde hızlı büyümeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla yönetme yaklaşı­mıyla örnek ülke uygulaması ola­rak incelendiği belirtilen açıkla­mada, turizm hareketliliğinin belirli destinasyonlarda yoğunlaş­masına karşı yürütülen çalışmalar ve büyümenin yerel halka sağladığı faydayı artıran uygulamaların öne çıktığına dikkati çekildi.

Türkiye’nin sürdürülebilir turizm modeli örnek gösterildi

Açıklamada, Türkiye’nin 2024’ten bu yana “Seyahat ve Tu­rizmin Sosyoekonomik Etkisi”, “Seyahat ve Turizm Talebinin Sür­dürülebilirliği” ve “Çevresel Sür­dürülebilirlik” göstergelerinin tamamında ilerleme kaydettiği vurgulandı. Sosyoekonomik etki alanındaki %8,3’lük puan artışının yanı sıra turizm talebinin sürdü­rülebilirliği göstergesinde de %5,1 gelişim sağlandığının altı çizildi.

2 bin 650’den fazla tesis GSTC sertifikasyonu aldı

Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 Seyahat ve Tu­rizm Gelişmişlik Endeksi’nde 2 bin 650’den fazla konaklama tesisinin GSTC sertifikasyonu aldığı, serti­fikasyon sisteminin 2030’a kadar ülke genelindeki konaklama tesis­leri için zorunlu hale getirilmesi­nin öngörüldüğü aktarılan açıkla­mada, şunlar kaydedildi: “Progra­mın, çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması ve tu­rizmden elde edilen sosyal ve eko­nomik faydanın yerel toplumlara daha güçlü biçimde yansıtılması gibi temel unsurları kapsadığı be­lirtildi. Türkiye örneği üzerinden, turizmde büyümeyi yönetirken yerel ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları güçlendirmenin öne­mine işaret edildi. Yerel halkın tu­rizmden daha fazla fayda sağlama­sı ve destinasyonlarda yaşam ka­litesinin desteklenmesi, sektörün uzun vadeli başarısının temel un­surları arasında gösterildi.”

“Hind’in sesi, vicdanlarda yankılanıyor”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gazze’de İsrail’in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabulüne eşlik ettiklerini bildirdi. Kabul öncesinde aileyi, Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladıklarını aktaran Ersoy, “Hind’in sesi, hepimizin vicdanında yankılanmaya devam ediyor. Onun hatırasına sahip çıkmayı, geride bıraktığı ailesinin yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Ülkemizde de izleyicilerle buluşan ve büyük beğeni toplayan ‘Hind Rajab’ın Sesi” filmi, bir çocuğun yardım çağrısını dünyanın ortak hafızasına taşıdı. Sanatın tanıklığı, Gazze’de yaşananların unutulmasına ve unutturulmasına karşı güçlü bir ses oldu. Çocukların yaşam hakkını hiçe sayan bu zulme sessiz kalınmasını kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Filistin halkının özgürlük ve adalet mücadelesinin yanındayız. Hind’i ve Gazze’de hayattan koparılan bütün çocukları rahmetle anıyorum. Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşmayı, haklı davalarının sesi olmayı sürdüreceğiz.”