Türkiye turizmde 11 basamak yükseldi
Türkiye, WEF’in 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde 36’ncı sıraya yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2019’dan bu yana 11 basamak yükseldiğine dikkati çekerek, “Sürdürülebilir Turizm Programımız raporda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, 36’ncı sıraya ulaştık” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde Türkiye’nin 2019’dan bu yana 11 basamak yükselerek 36’ncı sıraya ulaştığını bildirdi.
Bakan Ersoy, Türk turizminin yükseldiğini, sürdürülebilir turizm programının dünyaya örnek olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde, 2019’dan bu yana 11 basamak yükselerek 36’ncı sıraya ulaştık.
Sürdürülebilir Turizm Programımız raporda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, turizmin sosyoekonomik etkisi alanında yüzde 8,3’lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydettik. Turizmde büyümeyi, insanımıza daha fazla kazanç sağlayan, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyan bir anlayışla yönetiyoruz. Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya, başarımızı kalıcı kılmaya devam edeceğiz.”
“Türkiye’nin endeks puanı yüzde 6,1 arttı”
Bakanlık açıklamasında da WEF’in güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre, Türkiye’nin 2019’da 47’nci, 2024’te 37’nci sırada yer aldığı, bu yıl 36’ncı sıraya yükseldiği bildirildi. Türkiye’nin 2019’dan bu yana toplam 11 basamaklık yükseliş kaydettiği vurgulanan açıklamada, “Türkiye’nin endeks puanı da 2019’daki 4,1206 seviyesinden 2026’da 4,3734’e çıkarak %6,1 arttı. Puan artışı, 2024- 2026 döneminde ise %2,5 olarak gerçekleşti” bilgisi verildi. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde, Türkiye’nin turizmde hızlı büyümeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla yönetme yaklaşımıyla örnek ülke uygulaması olarak incelendiği belirtilen açıklamada, turizm hareketliliğinin belirli destinasyonlarda yoğunlaşmasına karşı yürütülen çalışmalar ve büyümenin yerel halka sağladığı faydayı artıran uygulamaların öne çıktığına dikkati çekildi.
Türkiye’nin sürdürülebilir turizm modeli örnek gösterildi
Açıklamada, Türkiye’nin 2024’ten bu yana “Seyahat ve Turizmin Sosyoekonomik Etkisi”, “Seyahat ve Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği” ve “Çevresel Sürdürülebilirlik” göstergelerinin tamamında ilerleme kaydettiği vurgulandı. Sosyoekonomik etki alanındaki %8,3’lük puan artışının yanı sıra turizm talebinin sürdürülebilirliği göstergesinde de %5,1 gelişim sağlandığının altı çizildi.
2 bin 650’den fazla tesis GSTC sertifikasyonu aldı
Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde 2 bin 650’den fazla konaklama tesisinin GSTC sertifikasyonu aldığı, sertifikasyon sisteminin 2030’a kadar ülke genelindeki konaklama tesisleri için zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Programın, çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması ve turizmden elde edilen sosyal ve ekonomik faydanın yerel toplumlara daha güçlü biçimde yansıtılması gibi temel unsurları kapsadığı belirtildi. Türkiye örneği üzerinden, turizmde büyümeyi yönetirken yerel ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları güçlendirmenin önemine işaret edildi. Yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlaması ve destinasyonlarda yaşam kalitesinin desteklenmesi, sektörün uzun vadeli başarısının temel unsurları arasında gösterildi.”
“Hind’in sesi, vicdanlarda yankılanıyor”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gazze’de İsrail’in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabulüne eşlik ettiklerini bildirdi. Kabul öncesinde aileyi, Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladıklarını aktaran Ersoy, “Hind’in sesi, hepimizin vicdanında yankılanmaya devam ediyor. Onun hatırasına sahip çıkmayı, geride bıraktığı ailesinin yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
“Ülkemizde de izleyicilerle buluşan ve büyük beğeni toplayan ‘Hind Rajab’ın Sesi” filmi, bir çocuğun yardım çağrısını dünyanın ortak hafızasına taşıdı. Sanatın tanıklığı, Gazze’de yaşananların unutulmasına ve unutturulmasına karşı güçlü bir ses oldu. Çocukların yaşam hakkını hiçe sayan bu zulme sessiz kalınmasını kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Filistin halkının özgürlük ve adalet mücadelesinin yanındayız. Hind’i ve Gazze’de hayattan koparılan bütün çocukları rahmetle anıyorum. Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşmayı, haklı davalarının sesi olmayı sürdüreceğiz.”