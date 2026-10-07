Türkiye turizmde 11 basamak yükseldi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücü ve sürdürülebilirlik performansına ilişkin yeni veriler açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, WEF’in 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi sonuçlarını değerlendirirken, turizmde büyümenin ekonomik kazançla birlikte doğanın ve kültürel mirasın korunmasını esas alan bir anlayışla yönetildiğini belirtti.

Türkiye turizm endeksinde 36’ncı sıraya çıktı

Dünya Ekonomik Forumu’nun güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, 2019 yılında Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde 47’nci sırada bulunuyordu.

Türkiye, 2024 yılında 37’nci sıraya, 2026 yılında ise 36’ncı sıraya çıktı. Böylece 2019-2026 dönemindeki toplam yükseliş 11 basamağa ulaştı.

Türkiye’nin endeks puanı da aynı dönemde yükseldi. 2019 yılında 4,1206 olan puan, 2026’da 4,3734’e çıkarak yüzde 6,1 arttı. Yalnızca 2024-2026 dönemindeki puan artışı ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Sosyoekonomik etkide yüzde 8,3’lük artış

Raporda öne çıkan göstergelerden biri turizmin sosyoekonomik etkisi oldu. Türkiye, bu alanda yüzde 8,3’lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydetti.

Türkiye’nin 2024 yılından bu yana “Seyahat ve Turizmin Sosyoekonomik Etkisi”, “Seyahat ve Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği” ve “Çevresel Sürdürülebilirlik” göstergelerinin tamamında ilerleme sağladığı belirtildi.

Turizm talebinin sürdürülebilirliği göstergesindeki gelişim de yüzde 5,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin sürdürülebilir turizm modeli örnek gösterildi

WEF raporunda Türkiye, turizmde hızlı büyümeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla birlikte yönetme yaklaşımı açısından örnek ülke uygulaması olarak incelendi.

Turizm hareketliliğinin belirli destinasyonlarda yoğunlaşmasına karşı yürütülen çalışmalar ile turizmdeki büyümenin yerel halka sağladığı faydayı artırmaya yönelik uygulamalar raporda öne çıkarıldı.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin sürdürülebilir turizm yaklaşımına ilişkin, “Türk turizmi yükseliyor, sürdürülebilir turizm programımız dünyaya örnek oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

2 bin 650'den fazla tesis GSTC sertifikasyonu aldı

Türkiye’nin 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği içinde hayata geçirdiği Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı da WEF raporunda önemli bir adım olarak gösterildi.

Rapora göre Türkiye’de 2 bin 650'den fazla konaklama tesisi GSTC sertifikasyonu aldı. Sertifikasyon sisteminin 2030 yılına kadar ülke genelindeki konaklama tesisleri için zorunlu hâle getirilmesi öngörülüyor.

Program; çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması ve turizmden elde edilen sosyal ve ekonomik faydanın yerel toplumlara daha güçlü biçimde aktarılmasını kapsıyor.

Bakan Ersoy: Başarımızı kalıcı kılmaya devam edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmden sağlanan kazanımların toplumun geneline yayılması hedefini vurguladı.

Ersoy, sektörün tüm paydaşlarıyla Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya ve elde edilen başarıyı kalıcı hâle getirmeye devam edeceklerini ifade etti.