Türkiye'nin gözde turizm merkezinde yeni dönem: Yılın 12 ayı kullanılacak

Türkiye'nin köklü kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın yıl boyunca ziyaret edilebilen, güvenli ve konforlu bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi için hazırlanan koruma amaçlı imar planları yürürlüğe girdi. Bir aylık askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım, otopark, yaya yolları, kültürel tesisler ve spor alanlarını kapsayan düzenlemelerde yeni aşamaya geçildi.

Uludağ'ın doğal yapısıyla uyumlu, modern altyapıya sahip ve dört mevsim turizme hizmet veren bir merkez haline getirilmesini amaçlayan çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 2023 yılında kurulan Uludağ Alan Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Üst ölçekli planların onaylanmasının ardından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Uludağ Alan Komisyonunun uygun görüşüyle askıya çıkarılmıştı. Bir aylık sürenin sona ermesiyle planlar resmen yürürlüğe girdi.

Riskli yapılar kaldırılacak

Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, çalışmaların yalnızca kurumun yetki ve sorumluluğunda bulunan bölgelerde gerçekleştirileceğini belirtti.

Zoroğlu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uludağ’ı doğal dokusuyla uyumlu, güvenli, düzenli ve dört mevsim hizmet veren nitelikli bir doğal yaşam ve turizm merkezine dönüştürmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte Uludağ Alanı sınırları içinde kalan, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan yapılar, gerekli tespit ve yasal işlemlerin ardından kaldırılacak. Kontrolsüz yapılaşmanın, düzensiz otopark kullanımının ve yaya güvenliğini tehdit eden uygulamaların önüne geçilecek. Yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu, kültürel tesis alanları, rekreasyon alanları ve 190.000 metrekarelik açık spor alanıyla Uludağ’ın kullanım niteliğini yükselteceğiz.

Çalışmalarımızın kapsamı konusunda özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum: Uygulamalarımız yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki alan ile sınırlıdır. Millî park sahasına yönelik herhangi bir planlama ya da müdahale söz konusu değildir. Alan sınırlarımız dışında bir çalışma yürütmeyeceğiz. Bütün adımlarımızı Uludağ’ın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak, kamu yararını ve ziyaretçi güvenliğini gözeterek atacağız. Hedefimiz Uludağ’ın taşıma kapasitesine uygun, çevreyle bütünleşen ve yılın 12 ayında nitelikli hizmet sunan bir turizm merkezi hâline gelmesidir.”

Otopark ve yaya ulaşımı yeniden düzenleniyor

Yeni planlamayla Uludağ'da uzun süredir şikayetlere neden olan düzensiz otopark kullanımının önlenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda araç park alanları, trafik akışını ve kar temizleme çalışmalarını engellemeyecek biçimde yeniden konumlandırıldı.

Bölgeye araç girişlerinin kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi için düzenlemeler yapılırken ziyaretçilerin güvenliğini artıracak yeni yaya güzergahları da belirlendi.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda oluşturulan güvenli yürüyüş yolu, kara yolu güzergahından ayrılarak yayaların kullanımına yönelik planlandı.

Ayrıca Uludağ'ın doğal ve kültürel dokusunu koruyacak bütüncül çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kentsel tasarım proje alanları belirlendi.

Konaklama alanları azaltıldı

Plan kapsamında mevcut konaklama tesislerine ayrılan alanlar küçültülerek yeniden düzenlendi. Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla sergi, kongre ve konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kültürel tesis alanları oluşturulması kararlaştırıldı.

Ziyaretçilerin çevre bilincini artırmaya yönelik tematik alanlara da planlamada yer verildi.

Daha önce tahliye edilen ve toplam 6 bin 100 metrekarelik alanı kapsayan iki otelin bulunduğu bölgeler, imar planında kültürel tesis alanı olarak yeniden tanımlandı. Söz konusu tesislerin yıkım işlemleri tamamlandı.

Tahliye işlemleri devam eden 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki bir başka otel alanı ise rekreasyon alanı olarak düzenlenerek kamusal kullanıma açıldı.

Spor turizmi için 19,25 hektarlık alan

Uludağ'daki turizm faaliyetlerinin yalnızca kış aylarıyla sınırlı kalmaması ve yüksek irtifa spor kamplarının geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 19,25 hektarlık açık spor alanı planlandı.

Bu düzenlemeyle bölgenin yılın 12 ayında turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Öte yandan, planlarda belirlenen kullanım alanlarına yönelik stratejik adımların Uludağ Alan Yönetim Planı kapsamında hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede çevre temizliği, kayak pistlerinin güvenliği ve turizm hizmetlerinin niteliğine ilişkin yeni yönergeler uygulanacak.

Çalışmalarla Uludağ'ın ekonomik ve mekansal bütünlüğünün güçlendirilmesi, doğal ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.