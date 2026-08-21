Valiz hazırlarken dikkat! Uçak yolculuğunda 100 ml kuralı değişiyor

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Avrupa’ya uçakla seyahat eden milyonlarca yolcuyu ilgilendiren sıvı taşıma kurallarında yeni bir dönem başladı. Şampuan, güneş kremi, parfüm ve diğer sıvıları 100 mililitrelik küçük şişelere doldurma zorunluluğu bazı havalimanlarında kaldırılıyor.

Yeni güvenlik teknolojisinin devreye alındığı havalimanlarında yolcuların güvenlik kontrolünden 2 litreye kadar sıvı içeren kaplarla geçmesine izin verilmeye başlandı.

100 ml kuralını değiştiren teknoloji: C3/CT tarayıcıları

Yeni uygulamanın arkasında havalimanlarında kullanılmaya başlanan C3/CT güvenlik tarayıcıları bulunuyor.

Bu cihazlar, kabin bagajının içeriğinin ayrıntılı üç boyutlu görüntülerini oluşturabiliyor. Teknolojinin tamamen kurulduğu ve kullanımına onay verildiği güvenlik noktalarında görevliler sıvıları ve elektronik cihazları yolcuların bunları çantalarından çıkarmasına gerek kalmadan inceleyebiliyor.

Ancak yeni sistemin devreye girmesi, 100 ml kuralının Avrupa genelinde tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

2 litreye kadar sıvıya izin veriliyor

Yeni sistem kapsamında 2 litreye kadar sıvı kaplarına izin verdiği bildirilen havalimanları arasında şunlar bulunuyor: Roma Fiumicino, Viyana, Dublin, Billund, Malta, Palma de Mallorca ve Krakow.

Bunlara İngiltere’deki bazı havalimanları da ekleniyor.

Aynı ülkede bile kurallar değişebiliyor

Yolcular açısından en önemli noktalardan biri, uygulamanın yalnızca ülkeden ülkeye değil, aynı ülke içerisindeki havalimanları arasında bile farklılık gösterebilmesi.

Örneğin İspanya’daki Palma de Mallorca Havalimanı'nda yeni sistem tamamen devreye alınmış durumda. Malaga’da ise uygulama daha sınırlı. İspanya’nın diğer bazı büyük havalimanlarında geleneksel sıvı kısıtlamaları devam ediyor.

Laptop ve tabletleri çantadan çıkarma dönemi de sona erebilir

Yeni CT tarayıcılarının yolculara sağladığı kolaylık yalnızca sıvılarla sınırlı değil.

Uygun teknolojiye sahip güvenlik kontrol noktalarında dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kişisel bakım ürünleri kabin bagajının içerisinde bırakılabiliyor.

Böylece yolcuların elektronik cihazlarını ayrı güvenlik tepsilerine yerleştirmesine gerek kalmıyor. Yeni sistemin güvenlik kontrollerini daha hızlı ve daha kolay hale getirmesi bekleniyor.

Dikkat! 100 ml kuralı tamamen kalkmadı

Yeni uygulamanın en kritik ayrıntısı ise burada ortaya çıkıyor.

Avrupa'daki genel kural halen sıvıların en fazla 100 ml'lik ayrı kaplarda taşınmasını ve genellikle bu kapların şeffaf, bir litrelik poşete yerleştirilmesini öngörüyor.

Yalnızca onaylı yeni tarayıcılarla çalışan havalimanlarından geçen yolcular daha esnek kurallardan yararlanabiliyor.

Giderken 2 litre serbest, dönüşte 100 ml olabilir

Yeni sistem yolcular açısından dikkat edilmesi gereken ilginç bir durum da yaratıyor.

Bir yolcu seyahatine 2 litrelik sıvı kabına izin veren bir havalimanından başlayabilir. Ancak dönüş yapacağı havalimanında yeni tarayıcılar bulunmuyorsa yeniden 100 ml sınırıyla karşılaşabilir.

Aynı durum aktarmalı uçuşlarda da geçerli. Bu nedenle yolcuların yalnızca kalkış havalimanını değil, aktarma yapacakları havalimanlarını ve dönüş uçuşunun yapılacağı havalimanını da kontrol etmeleri gerekiyor.

2026 boyunca yeni havalimanları sisteme katılacak

CT güvenlik tarayıcılarının Avrupa genelindeki kurulumu 2026 boyunca devam ediyor. Bu nedenle 2 litreye kadar sıvı taşınmasına izin veren havalimanlarının sayısının giderek artması bekleniyor.

Ancak teknoloji tüm havalimanlarına yayılıncaya kadar yolcuların seyahate çıkmadan önce güzergâhlarındaki her havalimanının resmi güvenlik kurallarını ayrı ayrı kontrol etmeleri gerekiyor.