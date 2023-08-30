Yerli ve yabancı 400 turizmci Boğaz’da buluşacak

Globemeets adıyla hizmete başlayan şirket; turizm profesyonellerini yurtdışındaki paydaşlarıyla bir araya getiren B2B networking organizasyonları, destinasyon-ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme toplantıları ve fam trip organizasyonları düzenliyor. Bu alanda 22 Eylül’de önemli bir organizasyon başlayacak.

“Turizmin iki tarafını da bir araya getireceğiz”

Turizm sektöründen 400 firmanın yer alacağı İstanbul’da düzenlenecek olan Globemeets B2B Networking Etkinliği’ne sadece oteller değil, havayolu şirketleri, acentalar da damga vuracak. Etkinliği destekleyen kurumlar arasında ise Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği, İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği, MPI Turkey Club, Pazarlama İletişimcileri Derneği, Site Turkey, Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği gibi kuruluşların yanı sıra Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok şirket sponsor oldu.

Etkinliği düzenleyen Globemeets Kurucu Ortağı Hüseyin Kurt ile konuştuk. İstanbul başta olmak üzere 23 ayrı şehirden katılım sağlanacağını söyleyen Kurt, “30 ayrı ülkede lokal acenta hizmeti veren DMC’ler, 6 havayolu ve 3 turizm ofisi ile bir gün içinde karşı karşıya gelecek ve zamanla yarışarak görüşmeler yapacaklar. Amacımız turizmin her iki tarafını Boğaz’da buluşturmak” dedi.

Verimli ve kazandıran işbirlikleri isteyen sektör temsilcilerinin yeni işbirlikleri ve fırsatlara ihtiyaç duyduğunu anlatan Kurt, "Davetliler arasında, etkinlik yönetimi şirketleri, kongre acentaları, outgoing incentive, leisure, FIT ve outgoing kültür turizmi segmenti çalışan acentalar da yer alacak” dedi. Ayrıca 6 havayolu ve 3 turizm ofisi hizmet sundukları destinasyonlarla ilgili en güncel bilgileri sektör paydaşlarına aktaracak